Kaitseväelased asusid vabariigi aastapäeva paraadiks proove tegema

Selleks, et eelseisval vabariigi aastapäeva paraadil kõik õnnestuks, asusid kaitseväelased nii Tapal kui ka Võrus proove tegema.

Tapal harjutas 1. jalaväebrigaad koos liitlastega paraadi liikumisi, sest esmakordselt osalevad kõik brigaadi üksused ja liitlased paraadil ainult masinatel. Nii näebki seal soomustransportööre, lahingumasinaid, aga ka Ameerika Ühendriikide Abrams tanke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Harjutada tuleb ka presidendi tervitamist, mis on ajateenija jaoks vaat et kogu paraadi kõige tähtsam hetk, eriti kui varasemalt on ette tulnud olukordi, kus rivis seisjad ei suuda õigesti reageerida, kuna president ei kasuta sõduri jaoks harjumuspärast sõjaväelist kõneviisi.

Oluline on ka üldpilt, mis peaks välja nägema ühtne ja korrektne. Näiteks tuleb 2. jalaväebrigaadil hoolega jälgida, et relvad oleks ühtsel joonel ja sirgelt.

"Marsi ajal tõmmake lihtsalt küünarnukk kehasse, relv läheb umbes 45-kraadi nurka - see on see, mida tahame saada pealemarsi ajal," õpetas Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem, kolonelleitnant Toomas Tõniste.

"Nii palju detaile on, et väga palju asju peab meelde jätma. Keeruline, aga saab hakkama," tõdes nooremseersant Teder.

Tänavune paraad on kõigi jaoks paljuski eriline.

"Kõige olulisem asi on see, et meil on esimest korda proua president. Seni oleme olnud kogu aeg härra presidenti tervitanud. Kindlasti võib välja tuua selle, et meil on Ameerika Ühendriikide õhuväe orkester koos politsei- ja piirivalveameti ja kaitseväe orkestriga, lisaks on meil palju uut tehnikat," selgitas vabariigi aastapäeva paraadi rivistaja, ülemveebel Siim Saliste.

Eriline saab reedene päev olema ka 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni jaoks, kes läheb paraadile päris esimest korda.

"Kuna me saime alles eelmine aasta lipu, siis me läheme esimest korda oma pataljoniga paraadile," selgitas 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veebel, staabiveebel Andrus Gross.

Teadagi võib mõnikord suurest elevusest ka miskit viltu minna, mis sedapuhku on ka täiesti lubatud, kuid vaid ühel tingimusel - valesti võib teha, aga see peab ühtemoodi välja nägema.

Kaitseväe paraad algab Tallinnas Vabaduse väljakul 24. veebruaril kell 12.