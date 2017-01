Uudistepäeva kokkuvõte 16. jaanuaril (Foto: ERR/Fotor)

Keskerakonna endine esimees, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar võib tervislikel põhjustel kohtupidamisest Harju maakohtus pääseda.

Tõenäoliselt tõuseb küsimus Savisaare (66) tervislikust seisundist päevakorda eelistungitel. Kuna terviseandmed on delikaatsed isikuandmed, siis käsitleb kohus neid kinniste uste taga ja avalikkusele selle kohta teavet ei anta.

Juhul, kui kohus leiab, et Savisaarele tehtavast või tehtud terviseekspertiisist tulenevalt ei ole tal antud hetkel võimalik kohtupidamises osaleda ja võimalikul süüdimõistmisel karistust kanda, siis tema suhtes menetlus lõpetatakse.

Samas jääb sellisel juhul alati võimalus, et kui tema tervislik seisund peaks muutuma, siis saab menetluse uuesti avada.

Kohtul on võimalik ka tema materjalid kriminaalasjast eraldada ja tema üle kohtupidamine peatada. Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ERR-ile sel teemal kommentaari ei andnud.

Lisaks arengutele kohtuasjas otsustas Tallinna Televisioon asendada Edgar Savisaare osalusel toimunud otsesaate "Tele.Tallinn. Linnapea tund" saatega "Pealinnatund".

TV3 uudistesaate "Seitsmesed uudised" peatoimetaja Mart Mardisalu kinnitas ERR.ee-le, et pärast uudislugude müügi avalikuks tulekut ning tehnilise järelevalve ameti (TJA) menetluse algatamist vaadatakse saate sisukoostamise põhimõtted üle.

Muuhulgas loobutakse uudistesaate juhtide ehk uudisteankrute kasutamisest tasutud ehk sisuturunduslugudes.

"Ametlik hinnakiri uudislugudele puudub, mida kinnitab ka pilk TV3 koduleheküljele. Kahetsusväärsel kombel teie käsutusse sattunud konfidentsiaalne pakkumine puudutab saate teist, meelelahutuslikuma sisuga osa, kus oleme tõesti heade partneritega erinevaid koostöövorme praktiseerinud," kommenteeris Mardisalu ERR.ee-le antud kirjalikus vastuses.

"Päevauudised pole siin müügiks olnud ja ei ole seda ka tulevikus. Samas ei saa me kommertskanalina mööda vaadata sisuturunduslike lugude tähtsusest," lisas Mardisalu. TV3 uudistesaate peatoimetaja kinnitusel ootavad nad järelduste ja ümberkorralduste tegemise täpse vajaduse ning mahu üle otsustamisega TJA menetluse lõpuni.

Reformierakonna endine juht ja kunagine peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ei soovi Reformierakonna esimehevahetusele ja uue juhi Hanno Pevkuri esimestele sammudele hinnangut anda, kuid aktsepteerib erakonnaliikmena tema otsust peasekretär välja vahetada.

Ansip ütles ERRile, et ei ole Reformierakonna viimaste arengute ja Pevkuri tegevusega väga hästi kursis. Küsimusele, kuidas ta suhtub otsusesse peasekretär Reimo Nebokat välja vahetada, vastas ta, et igal uuel esimehel peab olema õigus komplekteerida oma meeskond.

"Kui tema arvab, et tal on kuskilt võtta parem peasekretär, siis see on tema valik. Kui mina oleksin erakonna lihtliige, mida ma ka olen, siis ma aktsepteeriksin seda otsust," kinnitas Ansip.

Ta ei pidanud end pädevaks hindama ka erakonnajuhi valimistel Pevkurile alla jäänud Kristen Michali šansse Tallinna linnapeaks kandideerimisel, kuid hindab Michalit tugevaks kandidaadiks.

Ansip tuletas meelde, et võttis juba Reformierakonna esimehe ametist loobudes teadlikult hoiaku, et ei hakka oma järeltulijat õpetama ega tema järele valvama.

Valitsus soovib piirata ettevõtete kasumite laenude kaudu Eestist väljaviimist ning plaanib selleks alates 2018. aastast kehtestada niinimetatud panditulumaksu, mida firmad peavad tasuma kontsernisiseselt raha laenates.

Panditulumaksu puhul kehtestaks emaettevõtjale või teistele kontsernistruktuuris ülalpool asuvatele ühingule ja sama emafirma teistele tütarettevõtetele maksuvabalt antavate laenude piiriks sellesse firmasse sisse makstud kapitali ja firma võetud laenude summa, selgub plaanist, mida valitsus arutab sel nädalal kabinetinõupidamisel.

Seatud piiri ületavad laenusummad maksustatakse 20-protsendilise niinimetatud panditulumaksuga, mis on sisuliselt tagasimaks. Kui laen teatud perioodi, näiteks kahe aasta jooksul tagasi makstakse, siis tagastab riik ka tasutud panditulumaksu.

Muudatusi on rahandusministeeriumi hinnangul vaja seetõttu, et firmad otsivad võimalusi hiilida tulumaksukohustusest kõrvale ning eelkõige välisosalusega ettevõtete hulgas on levinud viis teha seda laenuna emafirmale või teisele seotud ettevõttele, kusjuures sisuliselt summat kunagi tagasi ei maksta.

Selleks antakse laenu sageli ebamõistlikult pikaks ajaks või pikendatakse korduvalt laenu tagasimaksmise tähtaega jvõi ei maksta laenult reaalselt intressi, kajastades intressi üksnes raamatupidamises.

Kõrgõzstanis kukkus ööl vastu esmaspäeva asustatud alale Türgi ettevõtte ACT Airlines kaubalennuk, surma sai vähemalt 37 inimest, teatasid eriolukordade ministeerium.

Tihedas udus maanduda üritanud kaubalennuk Boeing 747 kukkus alla Dacha-Suu külla Biškeki pealennujaama Manasi lähedal kohaliku aja järgi umbes kell 7.30 (Eesti aeg kell 3.30), ütles eriolukordade ministeeriumi esindaja Muhammed Svarov AFP-le.

Pealtnägijate sõnul kukkus lennuk majadele peale ning tappis terveid perekondi. Eriolukordade ministeeriumi andmeil sai kahjustada või hävis 43 elamut ning õnnetuse tagajärjel süttis mitu tulekahju, kuid need on kontrolli all.

Manasi lennuväli suleti õnnetuse järel ning lennud ei jätku enne esmaspäeva õhtut, ütlesid ametnikud.

Sündmuskohal viibis Kõrgõzstani asepeaminister Mouhhametkali Aboulgaziev koos eriolukordade- ja transpordiministriga ning riigi president Almazbek Atambayev tühistas reisi Hiinasse, kirjutas kohalik meedia.

Teisipäevaks kuulutati välja üleriiklik lein.

Kreml teatas esmaspäeval, et hetkel on veel vara kommenteerida USA presidendiks valitud Donald Trumpi ideed, mille kohaselt võiks Washington loobuda Venemaa vastastest sanktsioonidest, kui Moskva lepib ameeriklastega kokku tuumarelvade arvu vähendamises.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Reutersi teatel ajakirjanikele, et Venemaa ootab enne võimalike lepete kommenteerimist ära hetke, mil Trump päriselt ametisse asub.Kõneisik selgitas, et praegu pole mingeid tuumarelvastuse kärpimist puudutavaid läbirääkimisi USA-ga peetud.

Samuti rõhutas ta, et Moskva ei kavatse välisriikidega suheldes ise sanktsioonide teemat tõstatada.

Trumpi NATO-t puudutavate kommentaaride kohta öeldi Kremlist, et Moskva on samu seisukohti juba ammu väljendanud.

Kaheksa mehe omanduses on sama suur jõukus, kui poole maailma elanikkonna käes, teatas esmaspäeval enne Davosi majandusfoorumi algust abiorganisatsioon Oxfam.

Raporti kohaselt on 3,6 miljardi inimese vara praegu võrdne kaheksa ärimehe omandiga, kellest kuus on pärit Ühendriikidest, üks Hispaaniast ja üks Mehhikost. Veel aasta tagasi oli pool maailma elanikkonna varadest 62 inimese käes, mis tähendab, et ebavõrdsus on vahepeal veelgi suurenenud.

Forbesi miljardäride nimekirja kohaselt kuuluvad nende kaheksa hulka Microsofti asutaja Bill Gates, Facebooki kaasasutaja Mark Zuckerberg ja Amazoni looja Jeff Bezos.

Briti humanitaarorganisatsioon hoiatab, et niivõrd räige ebavõrdsus võib ühiskonna tükkideks rebida.

Oxfami raporti kohaselt elab seitse kümnest inimesest maailmas riigis, kus majanduslik ebavõrdsus on viimase 30 aasta jooksul kasvanud.

25. kuni 29. jaanuarini toimub Tallinnas taas dokumentaalfilmide festival DocPoint, mis toob viieks päevaks Eestisse dokfilmide paremiku.

DocPointi programmikoostaja Filipp Kruusvall selgitas "Vikerhommikus", et festivali kavasse kuulub sel aastal 45 filmi. "See on üsna hea number, mis on ühest küljest küllalt suur, andes võimaluse vaadata maailmale dokfilmi prismast väga erineva nurga alt, aga samas on see piisavalt kompaktne arv, et jõuaks veerand tunniga kõigi filmide tutvustused läbi lugeda."

Samuti selgitas Kruusvall, et DocPointi näol on tegemist täiesti unikaalse festivaliga, mis toimub samal ajal kahes riigis. "Nimelt on Tallinna festival Helsingi DocPointi sõsarfestival, seega tunneme juba kaheksandat aastat tunneli puudusele vaatamata mõneks päevaks, et tegu oleks justkui kaksiklinnaga," ütles ta ja lisas, et tänu sellele olukorrale saavad nad lubada endale kõige värskemaid filme.

Juba sajandeid on erinevaid vürtse ning pipraid seostatud raviomadustega. Viimasel ajal on neid omadusi ka teaduslikult tuvastatud, kuid vaid üks uuring, mis viidi läbi Hiinas ja ilmus 2015. aastal, on vaadelnud tšillipipra tarbimise ja suremuse seost. Nüüd on sarnane uuring tehtud ka lääne söögikultuuriruumis.

Vermonti ülikooli meditsiiniprofessor Benjamin Littenberg ja üliõpilane Mustafa Chopan analüüsisid enam kui 16 000 ameeriklase kuni 23 aasta tervise- ning muid andmeid. Uurijad vaatasid kestvusuuringu andmeid, surmade arvu ja analüüsisid siis surmade põhjuseid.

Analüüside tulemusena avastati, et teravamaitseliste toitude eelistajate seas oli 13 protsenti väiksem suremus peamiselt südamehaiguste või rabanduse tagajärjel. Põhjused, miks piprad suremist edasi lükkavad, pole endiselt kuigi selge, kuid uuringu autorid leiavad, et selle mõjuga võivad olla seotud TRP kanalid, mis on peamised teravate toimeainete, näiteks kapsaitsiini (tšillipiparde põhilise komponendi) retseptorid.

Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2-7 m/s, õhtul tugevneb põhjarannikul edelatuul kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..-6°C.