OTSE kell 21.40 | "Suud puhtaks": kui pikalt tuleb oodata eriarstide uste taga?

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (Vabaerakond) ütles, et kuivõrd praegu on käsil uurimise jaoks materjalide kogumine, siis järeldusi Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi tegevuse kohta Arsenali keskuse kinnistu müümisel on veel vara teha.