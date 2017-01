"Suud puhtaks" | Allikvee: haigekassa miinus määrab ära, kuidas patsiendid eriarsti juurde saavad

Ida-Tallinna Keskhaigla juhi Ralf Allikvee sõnul määrab haigekassa eelarve puudujääk ära arstide töö tulemi ja selle, kuidas patsiendid eriarsti juurde saavad.

ETV saade "Suud puhtaks" arutles sel nädalal tervishoiusüsteemi ja eriarstiabi kättesaadavuse üle. Stuudios olid esindajad Haigekassast, Sotsiaalministeeriumist, Eesti Haiglate Liidust, Eesti Perearstide Seltsist, Patsientide Liidust, Tervise Arengu Instituudist ja mujalt.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuressursside juht Anneli Taal rääkis saates, et tema hinnangul ei aitaks tänase süsteemi juures järjekordade vähendamiseks raha juurde panemine või näiteks digiregistratuur.

Tema sõnul on võtmeküsimus hoopis digisaatekiri ja kokkulepe, et eriarst annab ise vajadusel patsiendile saatekirja ja kutsub ta teatud aja pärast enda juurde vastuvõtule tagasi.

"Siis on juba tagatud ka see võimalus, et patsient saabki just selle arsti vastuvõtule. Enne seda, kui ei ole fundamentaalseid kokkueleppeid toimimas, ei aita ussi- ega püssirohi," ütle ta.

Ida-Tallinna keskhaigla juht Ralf Allikvee tõdes, et tema hinnangul ei lahenda digisüsteemid kõiki Eesti tervishoiu ees seisvaid probleeme.

"Digiregistratuur ei lahenda seda kindlalt ära, digisaatekirja alusel patsiente aasta pärast järjekorda kuidagi ei panda. Meil on e-konsultatsioonid käima läinud, õnneks enam-vähem töötab. Aga põhiprobleem on tegelikult selles, et me räägime, aga otsustajaid ei ole," ütles Allikvee.

"Haigekassa miinus 2,1 miljonit määrab tegelikult meie tulemi ja selle, kuidas üldse saavad patsiendid eriaristi juurde. Täna tegelikult kõik haiglad töötavad nii, et töötavad ja siis pidurdavad - juunis ei saa töötada, detsembris ei saa töötada, poolest novembrist hakkab juba vähem olema," rääkis ta.

"Ma lubasin, et ma ei ründa täna haigekassat, aga võrreldes eelmise aastaga Eesti vanim haigla 2017. aastal osutab abi 32 000 võrra vähemale patsiendile. Täna reaalselt võrreldes eelmise aasta tööga me teame arvusid, kus meil on -32 000," lisas Allikvee.

Eesti nooremarstide ühenduse volikogu liige Julius Juurmaa arvates võiks järjekordi eriarstiabis vähendada üldarstiabi arendamine. Tema hinnangul on üldarstid Eestis oluline kasutamata ressurss.

"Kui inimene lõpetab praegu kuueaastase arstiteaduse põhiõppe, siis tegelikult pole talle Eesti meditsiinisüsteemis ette nähtud muud varianti, kui astuda residentuuri. See on oluline kasutamata ressurss. Meil on perearstid, kes on suurepäraselt ettevalmistatud just tööks inimestega, ambulatoorselt tööks kroonikutega, aga meil on täiesti kasutamata üldarstide ressurss," rääkis Juurmaa.

"Inimesed tunnevad enda ees kahte valikut, kas lähevad residentuuri eriarstiks õppima või välismaale üldarstiks, sest Eestis on üldarstina töötamine pigem haruldus, kui sa selle koha endale välja räägid. See on kasutamata ressurss, mida saame kasutada näiteks hüpertoonikute raviks," lisas ta.

"Võtmeküsimus on üldarstiabi arendamine, mis peaks ära käsitlema probleemid, mis oluliselt pikendavad järjekordi eriarstile," sõnas Juurmaa.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv selgitas saates, et lepingu kohaselt peab järjekord raviasutuses olema avatud kolm-neli kuud ja tavaliselt ambulatoorse eriala järjekorrad neisse piiridesse ka mahuvad.

"Aga täna on seis selline, et järjekord võib olla erinevates haiglates, erinevatel erialadel olla 0 päeva ja võib olla 180 päeva. Aasta alguse seisuga on keskmine ambulatoorne ooteaeg meie kõigis haiglates kolm nädalat," rääkis Parv.

Patsientide liidu peasekretär Katrin Rehemaa märkis saates, et tema hinnangul on sotsiaalministeeriumis tegemata töö, kuidas korraldada Eesti tervishoidu.

"See töö on tõesti tükk aega tegemata," ütles ta.

Loe ka "Suud puhtaks" saateblogi!