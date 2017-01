Värsked kohtuotsused on sundinud Eesti ametkondi tunnustama võõrsil sõlmitud samasooliste paaride abielusid, samas Eestis sõlmitud kooselulepingutega pole midagi peale hakata, kuna selleks vajalikud rakendusaktid on vastu võtmata. Kooselulepinguid sõlminud notar Priidu Pärna ütleb, et kohtupraktika peab nüüd täitma poliitikute täitmata jäetud lüngad.