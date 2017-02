Riigikoolide rajamine Narvasse on seiskunud

Varsti möödub aasta, kui Narva linn haridusministeeriumiga kahe riigigümnaasiumi ehitamises kokkuleppele jõudis. Riigikoolide rajamine on aga seiskunud, väidetavalt valitsuse vahetuse ja kohapealse vastuseisu tõttu.

Üks kahest riigigümnaasiumist, peaks kerkima praeguse Narva Eesti Gümnaasiumi kohale. Või kõrvale. Või veel kuhugi. Täpset vastust sellele küsimusele pole siiani, sest aasta möödudes ei ole arenduslikke ega ehituslikke nihkeid toimunud. Kooli jaoks on olukord on väga segane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuidas nüüd ilusasti ütleks. Otsustataks äkki juba ometi ära, mis siis tegelikult ka toimuma hakkab, sest praegu on see väga segane. Kui ehitamine, siis kus, millal, millises mahus, milline maja, milline projekt, mismoodi see hakkab välja nägema? Vähemasti, kus me oleme ja kus me vahepeal oleme? Sest, et praeguse seisuga on kõik väga lahtine," väljendas oma segadust Narva Eesti Gümnaasiumi direktor Uta Kroon-Assafrei.

Haridusminister Mailis Reps väidab, et segadus on päritud eelmiselt ministrilt, kuid ka Narvast on vahepeal kostunud koolivõrgu reformimise kohta vastakaid signaale.

"Et kas jäetakse selle plaani juurde, kas tegelikult on valmis Narva linn nii jõuliseid gümnaasiumimuudatusi tegema? Kui toimus valitsuse vahetus, siis tuli ka kohe selliseid inimesi, võib-olla kes vahepeal olid loobunud võitlemast, tulid uuesti võitlusega välja, nii et gümnaasiumi osas, jah, tõepoolest ei ole täna veel ühtegi lõplikku otsust. Ei ministeerumi, ega ka linna tasemel," rääkis Reps.

Narva linnavõim on riigigümnaasiumite suhtes põhimõttelise otsuse juba ammu langetanud. Praegust segadust seletatakse puuduliku infovahetusega.

"Minuga pole nagu keegi antud küsimuses üritanud mingit vastuseisu tekitada, või tõstetanud probleemi, et peaks asja uuesti ümber vaatama. Pilt on selge, mida Narva linn soovib, kuidas Narva linn oma haridustulevikku näeb. Saakski edasi liikuda sellelt kohalt, kus praegu seisma on jäänud," kommenteeris Narva linnapea Tarmo Tammiste.

Narva linnavõim loodab, et varasemast kokkuleppest peetakse siiski kinni ja kaks riigigümnaasiumi, eesti- ja vene põhikoolide baasil, kerkivad piirilinna kolme aasta pärast.