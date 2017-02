Vabaerakond kohalikel valimistel riigieelarve toetusraha kasutada ei tohi

Sügisel toimuvatel kohalikel valimistel valimisliitudes kandideerivate parteide liikmed ei saa kampaaniaks kasutada parteile riigieelarvest eraldatud raha. Riigieelarvest pärit raha tohib kasutada vaid parteinimekirjadele kampaania tegemiseks. Sellise märgukirja saatis parteide juhatustele erakondade rahastamise järelevalve komisjon. Kõige teravamalt puudutab see Vabaerakonda, kes on otsustanud minna kõikjal Eestis valimistele valmisliitudes.

Vabaerakond on pannud poole neile riigieelarvest eraldatud rahast kõrvale ja pole veel lõplikult otsustanud, mida sellega teha. Üks mõte oli kasutada sääste näiteks valimiskampaaniateks. Kohalikeks valimisteks aga partei seda raha kasutada ei saa - erakonnaseadus keelab valimisteks avalike vahendite kasutamise kõigil kandideerijatel. Üksnes erakonnad võivad oma kampaaniaks kasutada neile riigieelarvest eraldatud raha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabaerakond kinnitab, et on sellega kursis.

"Esiteks me ei saa seda selle pärast toetada, et erakond ei osale erakondlike nimekirjadega kohalike omavalitsuste valimistel. Teiseks me peame mõistlikuks ja me ka ei kavatse rikkuda seda, et valimisliidud, mis võiks ju alternatiiv olla, ei saa vastu võtta juriidilistelt isikutelt toetusi ega annetusi," ütleb riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Külliki Kübarsepp.

Partei oleks riigieelarvest neile eraldatud raha saanud valimisteks kasutada siis, kui nad oleksid valimistele läinud Vabaerakonna nime all. Samas ütleb Vabaerakonna esindaja, et seda raha saab kasutada üldkampaanias.

"Vabaerakond saab toetada üldkampaania mõistes, et valige valimisliite. Valimisliidud meie hinnangul on enam kogukondi esindavad nimekirjad ja me saame üles kutsuda neid toetama. Me ei saa mitte ühtegi konkreetset nime välja tuua, et kes või mis valimisliidu nimi, aga üldideoloogiat saame toetada," rõhutab Kübarsepp.

"Kogu seda tegevust oma nime all finantseerides tuleb seda pidada valimiskampaaniaks ja kui nö hakatakse tegema reklaami kellelegi teisele, siis meil tekib kindlasti selline kaasus, mis meil oli sihtasutusega Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks," rõhutab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu.

Ojasalu meenutab, et selle sihtasutuse poolt riigikogu valimiste ajal kandidaatidele tehtud reklaami puhul analüüsis komisjon, kas selline annetus oli seaduse mõttes legaalne. Komisjon analüüsiks ka Vabaerakonna üldkampaania seaduslikkust, kui sellist kampaaniat tehtaks.

"Nii, et meil siis komisjonis tõenäoliselt ka siis tekivad need teemad tulevaste valimiste järel, kui sellist varianti kasutatakse," hoiatab Ojasalu juba ette.

Kohaliku demokraatia toetamiseks kirjutas Vabaerakond seaduseelnõu, mis eelmisel nädalal riigikogule üle anti. See näeb ette, et riik võiks toetada ka hea valimistulemuse teinud valimisliite ja üksikkandidaate.