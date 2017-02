Vene opositsiooniliider Navalnõi seadis Eestit eeskujuks

Venemaa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi. (Foto: AFP/Scanpix)

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi tõstis esile Eestis riigijuhtide käitumise suhtes valitsevat läbipaistvust ning teatas, et soovib sama ka Venemaale.

"Eestis on tõsine skandaal: seal kontrollisid kodanikud eelmise presidendi krediitkaardi väljavõtet ja avastasid, et ta kulutas raha asjadele, mida on raske nimetada riiklikeks," kirjutas Navalnõi reedel sotsiaalmeedias.

Navalnõi tõdeb, et Venemaal samasugust läbipaistvust liidrite kulude osas ei ole ning valitsus on isegi väljastanud korralduse, et Vene kodanikud ei saaks teada, kuidas riiklike suurettevõtete juhid kasutavad firmade tulusid.

"Selle tulemusena naerdakse Venemaa meedias eestlaste ja nende probleemide üle. Putin ja Medvedev ilmselt samuti räägivad seda kui anekdooti," kirjutas Navalnõi.

Vene opositsiooniliider lisab võrdluse Eesti ja Venemaa sisemajanduse kogutoodangu, keskmise palga ja pensionite kohta, milles kõigis on Eesti näitajad paremad.

Tema hinnangul on suhtumise erinevus riigi läbipaistvusse just üks põhjusi, miks Eesti elanike tulud Venemaa omadest suuremad on.

"Lähen valimistele selleks, et Venemaa riigivõimu läbipaistvus poleks väiksem kui Eestis, palgad aga suuremad," lõpetas Navalnõi oma postituse.

Navalnõi on Venemaa opositsiooni koordinatsiooninõukogu liige ja Progressipartei liider. USA ajaleht The Wall Street Journal nimetas Navalnõid 2012. aastal "meheks, keda president Vladimir Putin kõige rohkem kardab".