Erik Roose: ERR-i tugevus on inimesed ja nõrk koht samuti inimesed

Erik Roose (Foto: PM/Scanpix)

"Rahvusringhääling on Eestis üks nendest mõnedest piisavalt suurtest, kelle lõviosa väljakutsetest asuvad siin nelja seina ja kahe kõrva vahel. ERR-i tugevus ja ka nõrkus on inimesed," rääkis Roose teisipäeval usutluses Raadio 2-le.

Rose sõnul on tänane olukord nii rahvusringhäälingus kui kogu meediamaailmas selline, et keskkond muutub kordades kiiremini kui meediamajades.

"Ja mida suurem on meediamaja, seda rahulikuma tempoga ta liigub. See ei ole kuidagi halb või hea, vaid asjade loomulik käik," tõdes Roose.

Roose arvates on tema ja rahvusringhäälingu põhiline väljakutse, kuidas teha ERR-ist kaasaegne organisatsioon. "See ongi põhiline, millega tuleb tegeleda," arvas ta.

"ERR-is on väga edukaid tiime ja teistpidi väga alalhoidlikke tiime, mis on ka normaalne, aga kindlasti pole põhiküsimus see, kuidas teha hästi üht raadiot või teleprogrammi, vaid kiirele maailma muutumisele kaasaskäimise tempo on see, mis on globaalses ja klassikalises meedias tohutuks probleemiks," nentis Roose.



ERR-i juhatuse esimeheks kandideerivad Postimehe endine peadirektor Erik Roose, Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler ja Postimehe endine juht Mart Luik.

Uus juhatuse esimees selgub tõenäoliselt 15. märtsil.