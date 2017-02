5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/PM/AFP/SCANPIX)

Siin on valik tänahommikustest ERR-i tele- ja raadiouudistest

Õiguskantsler hakkab kontrollima koole

Õiguskantsler on asunud uurima, kuidas järgivad koolid sotsiaalministri määrusega kehtestatud reegleid kontrolltööde korraldamisele.

Selleks palus ta juhusliku valiku alusel valitud koolidelt täpsemat teavet kontrolltööde korraldamise kohta. Väljavõttel peaksid kajastuma kaheksandate klasside nelja nädala õpiülesanded õppeveerandi või muu õppeperioodi lõpus sel õppeaastal.

Eelmisel aastal aastal märkis õiguskantsler, et koolides tuleb kontrolltööde planeerimisel jälgida, et õppenädalas ei oleks neid üle kolme ja need ei satuks nädala või koolipäeva algusse ega lõppu.

Õpilaste tervise kaitse huvides on sotsiaalminister kehtestanud määrusega kontrolltööde korraldamise nõuded.



Eesti Kiirabi Liit: terviseameti kokkuhoiupoliitika on õigusvastane

Võrreldes eelmiste aastatega on terviseamet vähendanud sel aastal kiirabi rahastust sadade tuhandete eurode võrra. Kokku on tõmmatud personalikulud ja väiksem on ka kiirabibirgaadide ravimite ja meditsiinitarvikute eelarve.

Eesti Kiirabi Liit terviseameti tegevust õiguspäraseks ei pea, sest riigi poolt käsku eelarve vähendamiseks terviseametile antud ei ole.

Kui võrrelda kiirabi tänast eelarvet eelmise aastaga, siis sel aastal oleks kiirabil raha justkui 1,7 miljoni võrra rohkem. Eesti Kiirabi liidu juhatuse esimehe, Ago Kõrgvee sõnul olukord siiski nii roosiline pole, sest terviseamet on oluliselt vähendanud lepingu mahtusid.

Trumpil täitus USA presidendi ametis esimene kuu

Donald Trump on olnud USA president kuu aega, kuid USA meediaväljaannete hinnagul on ta lülitunud uuesti kampaaniarežiimi: ründab meediat, kritiseerib kohtuotsuseid ja poliitilist eliiti. Samal ajal kohtub ta valijatega, kellele lubab kiireid muutusi.

Keegi ei saa väita, et esimestel nädalatel poleks Trump kiiresti tegutsenud. USA lahkus Vaikse ookeani vabakaubandusleppest, seitsme riigi kodanikele kehtestati reisikeeld ning Trump allkirjastas korralduse, mis pidanuks olema esimene samm Obamacare'i tühistamiseks. Samal ajal kinnitas Trump, et täidab kiiresti ka sellised kampaanialubadused nagu ulatuslik maksureform ja müüri ehitamine Mehhiko piirile.

Analüütikute arvates on aga Trump takerdunud esimesel kuul bürokraatiasse ja peab nüüd endale tunnistama presidendi ameti piire.

Näiteks sammud Obamacare'i tühistamise poole ei ole nii sujuvad, kui loodeti. Vabariiklased pole suutnud välja mõelda, kuidas Obamacare'i täpselt asendada. Seaduse tühistamine ilma uue plaanita võiks aga paljudele kaasa tuua tervishoiuteenuste kallinemise.

Samuti ei ole selge, kust peaks tulema raha müüri ehitamiseks Mehhiko piirile. Trump on varem kinnitanud, et müüri eest maksab Mehhiko, kuid riigi president Enrique Peña Nieto lükkas selle väite ümber ning tühistas kohtumise Trumpiga.

Selle peale lubas Trump kehtestada Mehhikost imporditavatele kaupadele 20-protsendilise maksu, kuid põrkus kohe vastastega, kes ütlesid, et see tähendab automaatselt kallimaid kaupu ameeriklastele.



Selguvad Tartu ülikooli rektorikandidaadid

Täna peaksid selguma Tartu Ülikooli uue rektori kandidaadid, sest lõpeb rektoriks soovijate registeerimine.

Rektorikandidaadi kirjalikus vormis esildist saab esitada veel tänase tööpäeva jooksul. Siiani on Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu otsustanud esitada ülikooli rektori

Valimistele kaks kandidaati professor Margit Sutropi ja praeguse rektori, professor Volli Kalmu. Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub 9. märtsil ning hiljemalt 16. märtsil esitavad nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale.

Rektori valimiskoosolek toimub 30ndal märtsil. Rektor Volli Kalmu viieaastane ametiaeg ülikooli juhina lõpeb 1. juulil.



Ukraina marurahvuslaste meeleavaldus muutus vägivaldseks

Marurahvuslaste meeleavaldus Kiievis muutus vägivaldseks, viis märatsejat vahistati ja üks politseinik sai vigastada. Esmalt avaldas tuhatkond protestijat rahulikult meelt Iseseisvuse väljakul ehk Maidanil.

Seejärel suundus 500 demonstranti presidendi administratsioonihoone juurde, kus püüdsid läbi murda politseitõkkest. Politsei teatel on vahistatute hulgas ka marurahvuslaste juht Nikolai Kahhanivski.

Meelt avaldati aktivistide toetuseks, kes tõkestavad kivisöesaadetisi separatistide valduses olevatelt aladelt mujale Ukrainasse.

Aktivistide tegevus on mitmel pool Ukrainas põhjustanud energiakriisi.

Tänane ilm

Enamasti pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Kohati võib olla udu. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Hommikul puhub edela- ja läänetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..+4°C.