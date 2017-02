Soome ekspert soovitab Eestil kaaluda vähemalt avalike varjendite rajamist

Pekka Rajajärvi (Foto: Postimees/Scanpix)

Soomes kuuluvad varjendid maja juurde samamoodi nagu katus, aknad või seinad ning ehitajad peavad iga üle 1200-ruutmeetrise üldpinnaga maja puhul arvestama ka varjendi ehitamise kuluga, kirjutas Postimees.

Eestil soovitas ta rajada vähemalt olulisematesse riigi- ja omavalitsusasutustesse varjendid, et vähemalt juhtidel oleks olemas koht, kust hädaolukorras rahvale juhiseid ja nõuandeid anda.

"Soomes on varjendite süsteemi üles ehitatud aastakümneid ja teie olete hoopis teises olukorras. Meie süsteemi rajamine on lõpujärgus, teie peaksite aga kõike otsast peale alustama. Kui Eesti leiab, et teil on varjendeid tarvis, võiksite rajada näiteks suuremad avalikud varjendid," ütles Rajajärvi.