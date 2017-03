Rõivas: ükski seadus ei takista peaministril efektiivselt riiki juhtida

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eelmine peaminister Taavi Rõivas (RE) leiab, et võimuliidu koostatavast uuest valitsemiskorralduse kontseptsioonist tähtsam on peaministri enda soov juhtida ning koostöö väiksemate koalitsioonipartneritega.

Rõivas ütles ERR-ile, et avalik sektor peab alatasa otsima võimalusi veel tõhusamaks muutuda. Ta tuletas meelde, et ka tema juhitavad valitsused suurendasid valitsemise paindlikkust ning nii mõnigi teema toodi peaministri vahetu juhtimise alla.

"Peaminister on koalitsiooni ja kogu täitevvõimu juht nii de jure kui de facto ning on enesestmõistetav, et just juht seab strateegilisi eesmärke ning jälgib nende täitmist," kommenteeris Rõivas.

Praegu riigikogu aseesimehe rollis olev Rõivas ütles, et mitte ükski seadus ei takista ka tänasel päeval peaministril riiki efektiivselt juhtida: väga palju sõltub peaministri isikust, seatud prioriteetidest ning õhkkonnast koalitsioonis.

"Nii riigikaitse (ja laiemalt julgeoleku) prioriteediks tõstmine, haldusreformi elluviimine kui e-riigi edendamine on vaid mõned näited minu ametisoleku ajal peaministri koordineerida olnud teemadest ning liikusime igas neist väga pikkade sammudega edasi," meentuas Rõivas.

Eelkäijast Andrus Ansipi puhul tõi Rõivas esile, et Ansip võttis isikliku juhtimise alla majanduskriisist väljumise ning eurotsooniga liitumise ning tegi seda ilma, et oleks olnud vaja ühtegi seadust või määrust muuta.

"Olles juhtinud kahte ja kõrvalt näinud kaheksat valitsust, saan öelda, et valitsus on just nii tõhus kui konstruktiivsed on väiksemad koalitsioonipartnerid," lausus Rõivas.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Kristen Michal, kes on ministrina valitsusse kuulunud kahel korral, pidas samuti loomulikuks, et valitsus oma enese tööd ümber korraldab ja paindlikkust loob.

"Kaks korda kabinetis olnuna ütlen, et seal on nüansse, mis tasuks üle vaadata. Kui töö muutub sellest paindlikumaks ja osasid on omavahel võimalik paremini koostööle panna, siis on see hea tulemus. Aga selle aga käigus ei peaks olema eesmärk see, et koalitsiooni pingete või tasakaalustamatuse aseaineks saab see, et kellelegi antakse rohkem ministriportfelle ja portfellide hulk suureneb. See ei tohiks olla reformi tulem," hoiatas Michal intervjuus ERR-i raadiouudistele.

Uus valitsemis kontseptsioon

Justiitsminister esitles valitsuskabinetile uut valitsemiskorralduse kontseptsiooni, mis näeb ette ministrite arvu ülempiiri kaotamist ja peaministri rolli suurendamist.

Valitsuskabineti viimasele nõupidamisele esitatud memos seisab kaks ettepanekut: jätta edaspidi valitsuse suuruse ülempiir määramata ning otsida võimalusi valitsuse ja riigikogu tegevuse sidususe suurendamiseks. Portfellide arvu piirangu kaotamiseks tuleb muuta seadust.

