Michali leer tegi üldkogul kampaaniat viimase minutini

Reformierakond sai laupäeval uue esimehe. Üldkogule eelnenud kampaania läks teravakas ja pingeteta ei möödunud ka parteikoosolek.

Täpselt kaks kuud enne 7. jaanuari valis riigikogu suurim opositsioonierakond - Keskerakond - endale uut esimeest. Kaks kuud hiljem toimus see taas - riigikogu suurim opositsioonierakond - Reformierakond - valis endale uut esimeest. Valida oli kahe kandidaadi seast.

Kella kolmest päeval tehti uksed lahti ja esmamulje oli ühene: kampaaniat tehakse flaieritega, sooja käepigistuse ja õunte jagamisega ja seda ühe kandidaadi, Kristen Michali heaks, kelle kõrval pretendeerivad mitmed tema kaasvõitlejad erakonna juhatusse. Üheks neist oli ka kolmandat korda riigikogusse kuuluv Kalle Palling.

"Mul on siin flaier, kus on peal pilt ja nimi ja kontaktandmed - siis, kui osutun valituks, on inimesel olemas minu kontaktandmed. Ja selleks, et see kohe prügikasti ei lendaks, siis on siin taga ka väike kalender," tutvustas Palling. "Kui vaadata, milliste vahenditega on asutud kampaaniat tegema, siis see kindlasti kõige eetilisem ei ole nende poolt, kes ise eetikast räägivad," hindas Palling Pevkuri kampaania räpaseks.

Uksekampaaniast jäi mulje, et büroo ja kõik vähegi aktiivsemad liikmed on Michali taga.

Teine esimehe kandidaat Hanno Pevkur saabus enesekindlal hoiakul alles kümmekond minutit enne üldkogu algust. Samuti jõudis viimasel hetkel näituste messikeskusesse kahe aasta tagusel üldkogul enim hääli saanud Kaja Kallas, kellest on kahe aastaga saanud üks erakonna suuremaid sisekriitikuid. Erilist kampaaniat üldkogul ta aga ei teinud.

"Ma arvan et parim kampania on see, mis sa teed pidevalt oma töös, mida sa kirjutad, milliste sõnavõttudega sa esined ja ma usun, et ehk inimesed teavad ja annavad selle poolt hääle," kommenteeris juhatuse kandidaat Kallas.

Tema Jürgen Ligi arvamust, et Pevkuri kampaania oli räpane, ei jaganud. "Ma nägin seda sõnavõttu ja minu arvates on see nagu see, et õunaussile tundub, et kogu maailm on õun, aga tegelikult on kogu maailm palju laiem. Mina nagu palju kaugemalt vaadates ei näe, et see oleks kuidagi ebaviisakas olnud, mulle see ei paista nii. Võib-olla tasub õuna seest välja tulla vahepeal."

Üldkogu alguses tänati endist peaministrit ja erakonna esimeest Taavi Rõivast, kes oli erakonna kolmas juht ning pani ise ameti maha.

Kurvana Rõivas end oma sõnutsi ei tundnud.

"Ei ole kurb. Ma ei lähe Reformierakonnast mitte kuhugi, ma jääin aktiivseks poliitikuks, kes toetab nõu ja jõuga ja ma saan öelda, et see aeg, kolm aastat on olnud erakordselt intensiivne ja mul on olnud väga suur au."

Kui aga lavale pääsesid uued esimehe kandidaadid, siis muutus toon. Kristen Michal viskas pintsaku seljast ja asus kõhklusteta rünnakule.

"Kampaania tehti räpaseks. kas meile see meeldib, kas seda tuleb tolereerida? Räägime räpasusest, räägime kilekottidest, räägime kampsunitest, ehk kellelgi on veel mingi nimetus, kas keegi arvab, et uurimine puudutas minu eraasju, ei. Uuriti erakonna nimel ja jaoks asja ajamist. Kas reegleid rikuti? Reeglid olid tollal teised ja reegleid järgiti. Pool aastat uuriti, iga päev kirjutati, 60 inimest andis tunnistusi, Hannogi, kelle kampaaniameeskond seda teemat oma peateemaks teeb, nende hulgas. Sõbrad, räpase kampaaniaga puhast esimeest ei saa," teatas Michal oma kõnes.

Kui Michali kõne oli püüd veel viimaseid saalis jagatavaid hääli endale meelitada, siis Pevkur tuli pulti hoopis rahulikumana.

"Ärme küsime endalt, kas me saame hakkama, vaid paneme kiivri pähe, prillid ette ja lendame kõrgelt, et teha suuri tegusid. Eesti ootab seda ja meie üheskoos oleme selleks valmis. Tugevaid hambaid, tublid oravad!" julgustas Pevkur.

Kõnedele järgnes paus, et hääletada esimeest ja juhatust ning analüüsida omavahelistes vestlustes kõnesid.

"Mul vähemalt tekkis selline väga ebamugav emotsioon, et mis siis ikkagi hakkab saama, kui Kristen Michalist saab erakonna esimees. See tundus nagu selline "I'm watching you" stiilis. Ma ei tea, aga võib-olla kõigil on praegu närvid pingul," analüüsis Kaja Kallas oma emotsioone.

"Ta ütles välja, mis ta asjast arvab, ei pidanud lihtsalt ilukõnet, kuigi Hanno Pevkur pidas ilusa ilukõne," andis Kalle Palling oma hinnangu.

Kui aga selgusid tulemused, sai ka selgeks, miks võis Hanno Pevkur ja tema mõttekaaslased tulla kongressile viimasel minutil, ei pidanud jagama flaiereid ega kedagi kõnes ründama - laupäevasel üldkogul antud hääled ei otsustanud enam midagi, sest elektroonilisel eelhääletusel anti 1311 häält ja kohapeal lasti kasti vaid 382 sedelit. Neist kõigist 635 läks Kristen Michalile ja 1048 Hanno Pevkurile.

Niisiis oli Pevkuri edu 413 häält, mis on suurem kui kohapeal hääletanute arv. Hanno Pevkurist sai Reformierakonna uus esimees.

Juhatuse valimisi ei võitnud aga eelmine kord enim hääli saanud Kaja Kallas, teda edestas üheteistkümne häälega hoopis tema isa Siim Kallas, kes tervislikel põhjustel kongressil osaleda ei saanud.

"Ma ütlesin juba enne isale, et ma ei tea, kuidas mul läheb, aga mul on tunnetus, et sinul läheb väga hästi, kui ma erakonna inimestega rääkisin. Eks see näitas ka seda suvist erakonnasisest tegelikult tugevat toetust isale. Oleks meil tol hetkel ka olnud valimised kandidaadi osas, siis oleks tulemus olnud samasugune," arvas Kaja Kallas.

Kalle Palling sai juhatusse 543 häälega ehk lipsas ukse vahelt viimasena sisse.

"Hea tunne, oli kasu kampaaniast, nii eelnevast kui ka siin kohapeal tehtust," kommenteeris Palling. Pevkuri saamist esimeheks pidas ta mõnevõrra ootuspäraseks. "Vaadates saali reaktsiooni kõnedele ja kogu kampaaniat hinnates," põhjendas ta.

Kristen Michal ütles, et oskas oma kaotust isegi ette näha, seepärast tahtis ta oma jõulises viimase hetke kampaanias ja kõnes öelda ära, mis hingel.

"Mul on isegi hea meel mõneti, et kampaania on nüüd läbi. Oma tulemuse osas, ma arvan, et ma sain isegi natuke rohkem, kui ma vahepeal arvasin, et ma saan hääli. Suur pluss on ka see, et ma sain üldkogu kõnes kõik olulise välja öelda - selle, mis kampaanias ei olnud hea toon," ütles Michal.

Nagu värske esimees oma kõnes ütles, siis saab Michalist Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat. Kristen Michal lubas juba esmaspäeval anda Hanno Pevkurile üle riigikogu fraktsioonijuhi koha ja töö jätkub.