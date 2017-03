Eesti-Saksamaa liinilennukile pommiähvarduse teinud mees astub kohtu ette

Interatsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõukogu otsustas esmaspäeval, et organisatsioon kolib 2018. aastaks Narva ja korraldab konkursi juhatuse esimehe kohale. Varem on paika pandud, et uueks nimeks saab integratsiooni sihtasutus.