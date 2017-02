(Foto: AFP/Scanpix)

Piletita bussireisija tabamisel sõltub edasine paljuski reisija heast tahtest. Reeglina näitab ta ametnikule isikut tõendavat dokumenti, alustatakse väärteomenetlust ja rikkuja saab kaasa trahvikviitungi. Kui rikkuja aga nii abivalmis pole, proovib põgeneda või ei tulegi bussist välja, kutsutakse talle politsei. Tallinna munitsipaalpolitsei juhi Aivar Toompere hinnangul pole see mõistlik, sestap toetab ta ka mõtet anda korrakaitseametnikele õigus jõudu kasutada, vahendasid ERRi raadiouudised.

"Piletita või siis valideerimata piletiga bussisõitjad, kes ei soovi, et nende isikut tuvastatakse, jalutavad lihtsalt minema või muutuvad agressiivseks. Nende suhtes oleks tõesti võimalik seda vahetut sundi kasutada. Ja kui nad muutuvad agressiivseks ja on ohtlikud endale ja teistele, siis tuleb ka käeraudu kasutada vajadusel," nentis Toompere.

Just vahetut sundi ning käeraudu võivadki omavalitsuste korrakaitseametnikud tulevikus kasutada. Õiguse saamiseks peavad ametnikud läbima vähemalt 170-tunnise koolituse. Need ametnikud, kel koolitus läbitud, saavad ka uutmoodi vormirõivad, et inimesed jõukasutamisõigusega ametnikke juba kaugelt ära tunneksid.

Vähemalt esialgu hakkavad muudatused puudutama pigem Tallinna munitsipaalpolitseid. Tartu menetlusteenistuse juhataja Imbi Kivi sõnul arvestatakse Tartus siiski politsei abiga. Ühtlasi ei usu Imbi Kivi, et korrakaitseametnikele pakutav koolitus annaks piisavad oskused, et ametnik reaalselt jõudu võiks kasutada.

"Kindlasti on niisugune koolitus väga tore. Küll aga kahjuks koolitus ei anna piisavalt oskusi igapäevaselt erivahendeid kasutada. Selleks on siiski vaja pidevat treeningut, nagu politseinikud õpivad ikkagi kaks aastat. Ja politseinikel on ka ette nähtud aeg, kui nad iga nädal saavad kasutada jõusaali. See on pidev töö ja treening," selgitas Kivi.

Lisaks käeraudadele saavad omavalitsusametnikud veel terve hulga õigusi. Muu hulgas ka õiguse avalikku korda rikkunud inimest kuni 48 tunniks kinni pidada. Seda juhul, kui inimene ei näita isikut tõendavat dokumenti või on näiteks oht, et ta mingil moel väärteomenetlust takistab.

Munitsipaalarestimaja järele Aivar Toompere siiski vajadust ei näe. Küll aga tervitab ta õigust kontrollida inimeste alkoholijoovet ning viia nad vajadusel kainestusmajja.

"Sellega hoitakse politsei ressurssi ikka päris palju kokku. Toome näiteks, et magab pingi peal täisjoonud inimene. Kutsutakse kohale kiirabi. Kiirabi teda kainestusmajja toimetada ei tohi, meie teda kainestusmajja toimetada ei tohi, abipolitseinik ei tohi, peab tulema politsei kohale," tõi mupo juht näite.

Eelnõu seletuskirja järgi ongi seadusemuudatuse üks eesmärke politseiressursi mõistlikum kasutamine. Nimelt saaks politsei bussijäneste püüdmisest ja inimeste kainenema vedamisest vabanevat ressurssi kasutada näiteks raskete korruptsioonijuhtumite või inimkaubandusega võitlemiseks, seisab seletuskirjas.