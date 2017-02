5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Äsja on lõppenud Ameerika filmiakadeemia auhindade, Oscarite jagamine. Suurt edu ja lausa 13 Oscarit ennustati filmile "La La Land", tunnustust filmile ka jagus, kuid seda kuue Oscari vääriliselt. Parima filmi tiitliga pärjati aga "Kuuvalgust".

Parima filmi Oscari ümber oli ka omajagu segadust. Algselt kuulutati välja, et õhtu kõige olulisema preemia võitis Damien Chazelle'i muusik "La La Land", kuid keset tänukõnesid selgus, et tegu oli eksitusega. Tegelik võitja oli hoopis Barry Jenkinsi linateos "Kuuvalgus". Jenkins kinnitas preemiat vastu võttes, et ta ei oleks isegi enda unenägudes midagi sellist osanud ette näha.

Uuring: Eestlased tajuvad korruptsiooni altkäemaksus, kuid mitte huvide konfliktis

Justiitsministeeriumis valmis uuring korruptsiooni tajumisest Eestist. Elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori töötajate seas läbi viidud küsitlusel uuriti, mida peavad inimesed korruptsiooniks, kuidas Eesti elanikud ühiskonna korruptsioonitaset üldiselt tajuvad.

Jaanuaris avaldatud Transparency Internationali uuring näitas, et viimaste aastatega ei ole Eestis olukord paranenud ja hinnangu andjad tajuvad Eesti ühiskonnas korruptsioonivastases võitluses seisakut.

Eelmisel aastal sai Eesti korruptsioonitajumise indeksis 70 punkti. Sellega on Eesti 22. kohal 176 riigi seas. Ka mitmel sellele eelneval aastal on Eesti saanud indeksis kirja umbes 70 punkti. Korruptsioonitajumise indeksis kajastab 0 kõrget korruptsiooni ning maksimaalse hindega 100 hinnatakse riiki, mida tajutakse korruptsioonivabana.

Värske uuring näitab, et altkäemaksu korral tuntakse korruptsioonitegu ära, kuid huvide konfliktis seda niivõrd hästi tähele ei panda.

Pärnu haigla segadusi uurinud töörühm peaks tutvustama tulemusi

Pärnu haigla skandaalide uurimiseks moodustati nõukogu täna töörühma, et tekkinud kahtlustes selgust majja saada. Töörühm peaks täna auditi nõukogule esitama, et viimane saaks anda kogu olukorrale hinnangu.

Töörühma kuulub nõukogu esimees, auditikomitee liikmed ning uurimisse kaasatakse ka Pärnu linnavalitsuse sisekontrolör. Analüüsiti haigla protokolle, sisejuurdluse aurannet ja muid asjakohaseid materjale.

Postimees kirjutas esmaspäeval, et haiglatöötajad on käinud haiglajuhi Urmas Sule kodus tegemas vajalikke majapidamistöid - näiteks elektritöid. Sule ütles selle kohta "Aktuaalses kaameras", et kui keegi käiski teda kodus aitamas siis oma vabast tahtest ja raha selle eest keegi saanud ei ole. Teine haiglat tabanud skandaal puudutab laoarvestuse puudujääki.

Liitumata vallad peavad tõestama võimet ise hakkama saada

Rahandusministeeriumilt sundliitmise hoiatuse saanud omavalitsustel on aega 15. maini, et tõestada ministeeriumile oma haldussuutlikkust või sõlmida ühinemiskokkulepe.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul saadeti sundliitmise hoiatus 22-le omavalitsustele, mis vabatahtlikult ühineda ei soovi ja ei vasta ka viie tuhande elaniku kriteeriumile.

Väino Tõemetsa hinnangul viiakse rahandusministeeriumi soovitatud sundliitmised väikeste eranditega kindlasti ka lõpule.

Täna on jääkarude päev

Jääkarupäeval tuletatakse meelde, miks on jääkarude elu raskemaks muutunud ja mida saaksime teha selleks, et inimtekkelised kliimamuutused enam ei süveneks.

Jääkaru on üks huvitavamaid loomi, märkis Aleksei Turovski "Terevisioonis". "Karud on toredada, mõnusad, aga nunnud ainult siis, kui - vabandage väljendust - neil on saepuru sees. Ta on suurim maismaa kiskja."

Turovski sõnul teeb karu huvitavaks näiteks see, et tema kasuka värv on efekt. Iga karv asub kasvama kui koonus, seejärel läheb see üle silindriks ning siis taas tipust kitsenevaks koonuseks. Karvad peegeldavad väga hästi valgus. Arvestades, et karu nahk on tume, must, töötab karv talvel ühtmoodi ehk peegeldab soojuse tagasi karu keha poole, suvel aga töötab teistpidi ehk peegeldab soojuse päikese poole, et karu jahutada.

Turovski lisas, et jääkarude olukord on looduses pea katastroofiline. Kliimasoojenemine mõjub jääkarule väga halvasti, sest tema elu sõltub jääkattest. Seda eriti näiteks hülgeid küttides - seda saab karu teha vaid jää peal, vees on hüljes temast neli korda kiirem.

5. märtsil ootab loomaaed huvilisi jääkaru päeva tähistama.

Tänane ilmateade: sajune, mõni miinuskraad, teed libedad

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, kohati kuni -8°C.