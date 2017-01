Tallinna trammitee pikendamise raames räägitakse ka Jüri pikendusest ja uuest võimsast logistikakeskusest

Tööd lennujaama lähistel 2016. aasta oktoobri lõpus. (Foto: Postimees/Scanpix)

Uue trammitee pikkuseks kuni lennujaamani on 1,3 kilomeetrit, raudtee alt on tunnel juba läbi kaevatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nüüd juba jätkame Keevise tänaval suunaga lennujaama poole, praegu käivad pinnasetööd, trasside rajamised, töögrandi vabastamised trammitee rajamiseks tunnelile, et raudtee alt läbi tuleku ajal läbida Suur-Sõjamäe tänav ja väljuda Keevise tänaval," selgitas Merko Ehituse projektidirektor Tiit Joosti.

Lähiajal suletakse autoliiklusele Suur-Sõjamäe tänava üks suund. Tööde tellija Tallinna linnatranspordi AS on praegu veendumusel, et trammitee ehitus lõpetatakse õigeaegselt ehk augusti lõpus peaks trammiga lennujaama saama. Tulevikus võiks aga Ülemistel paikneda suur ühistranspordi sõlmpunkt.

"Seda plaani ei vii kindlasti ellu Tallinna linnatranspordi AS, aga tõesti on olemas visioonid, mis tulevikus näeksid ette sellist võimast logistikakeskust, kuhu hakkaks suubuma täna veel mitte olemasolev Rail Baltic, sinna tuleks ka linnalähirongide terminal, bussijaam ja loomulikult siis ka meie oma trammiterminaliga suubuksime selle ehitatava suurhoone esimesele korrusele," rääkis Tallinna linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Enno Tamm.

Vähemalt sellise ettepaneku on teinud Rae vald Harju maakonna planeeringusse. Põhjuseks asjaolu, et Rae vallas liigub rahvas kahes suunas korraga - hommikul kontorirahvas maalt linna ja tööstusparkide töötajad linnast maale, õhtul aga vastupidi. Selleks, et inimesi autodest ühistransporti meelitada, peab see võimalus olema kiire ja mugav.

"Meie lahenduse järgi võiks kiire ühendus olla sinna lennujaama kanti, Ülemistesse ja sealt peaks leidma lahendid, mis kiiresti viiks inimesed otse Lasnamäele, Mustamäele. Tänane Tallinna transpordivõrk kahjuks on selline, et see ettevõtmine on keeruline ja aegavõttev," nentis Rae abivallavanem Priit Põldmäe.

"Me oleme kalkuleerinud ka seda, mis maksaks uute autoteede ja uute kahetasandiliste ristmike rajamine ja kõik selline. Ka see ei ole odav, betooni rajamine on ka päris kallis," lisas ta.

Täpsemad planeeringud ja tasuvusuuringud on alles ees.