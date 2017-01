Politsei registreeris aastavahetusel üle 40 perevägivallajuhtumi

(Foto: Martin Dremljuga/ERR)

"Igal juhul on see 42 juhtumit palju. Kõik, mis ülespoole nullist, on meie jaoks palju. Ma ei oska praegu tuua võrdlust eelmisest aastast. Ma julgen arvata, et ta on enam-vähem samal tasemel," rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit "Aktuaalsele kaamerale".

Rahvarohketes kogunemiskohtades, nagu Tallinnas Vabaduse väljakul, suuremaid korrarikkumisi aastavahetusel ei olnud. Päästeameti aastavahetuse väljakutsetest enamik oli seotud ilutulestikuga.