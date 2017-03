Tapmises süüdistatav ekspolitseinik astus kohtu ette

Harju maakohtus astus esmaspäeval kohtu ette Tallinnas Lasnamäel mullu sügisel joomingu käigus juhututtava surnuks tulistanud ekspolitseinik.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab tapmises endist politseinikku Rando Hõlpust (29).

"Hõlpus ei tunnista end tapmises süüdi. Tema sõnul oli tegemist oli koleda õnnetusega," ütles kohtu pressiesindaja Kristina Ots.

Kaitsjate hinnangul ei ole Hõlpusele esitatud süüdistus põhjendatud ning tema süü ei ole tõendatud. Kaitsjate arvates tuleb Hõlpus tapmise süüdistuses õigeks mõista.

Hõlpuse kaitsjad, vandeadvokaat Jaanus Tehver ja endine juhtiv riigiprokurör, jurist Margus Kurm märkisid kohtus, et kuna lask toimus rüseluse käigus ja Hõlpus seda ei teadvustanud, ei olegi tegemist karistusõigusliku teoga.

Prokurör Natalja Miilvee vaidleb sellele seisukohale vastu ja ütleb, et mees, kes pärast inimese surnuks tulistamist korralikult käed pesi ja riided vahetas, tegutses vägagi teadlikult. Küsimusele, kuidas baariskäigu ajal väidetavalt kodus olnud teenistusrelv ühel hetkel taas Hõlpuse kätte sai, jättis ta vastamata.

"Ma ei saa ja ei taha ka nii süvitsi minna tõenditesse, mis on veel uurimata, aga on prefekti käskiri, et Rando Hõlpusel on õigus ja vajadus tulirelva kanda tulenevalt tema ametiülesannetest ja see on põhimõtteliselt õige," rääkis Miilvee "Aktuaalsele kaamerale".

Alkoholijoobes relva kanda ei tohi. Selge on ka see, et alkoholikogus, mis kannatanu ja Hõlpus olid ära joonud, oli märkimisväärselt suur, ning ka see, et mehed said tuttavaks samal päeval baaris ning jätkasid pidutsemist Hõlpuse korteris Majaka tänaval.

Pärast lasku nägid naabrid Hõlpust surnukeha otsas magamas. Mis aga võis veel mõni tund enne saatuslikku hästi läbi saanud mehed rüseluseni viia, asjaosalised täna ei avalda.

"Ka selle ma jätan praegu vastamata. Kas siin kohtumenetluse käigus selgub, mis tegelikult sellel kahetsusväärsel päeval juhtus, seda me täna ei tea, aga kohtumenetluse lõpus me saame selle teada," rääkis Tehver.

"Ka prokuröril on omad taktikalised võtted ja omad mõtted, mida ma ei ole seni menetlusdokumentides kajastanud ja veel vähem kavatsen kajastada need praegu kaamera ees," märkis Miilvee.

Täna kohtusse tulnud hukkunud Jaanus Kahki eaka ema sõnul polnud tema poeg kindlasti vägivaldne, küll aga oli ta alkoholi liigtarvitamise tõttu kaotanud töö ning pooleli jäid ka õpingud õigusteaduste magistartuuris.

Mullu 23. septembril kell 20.20 sai politsei väljakutse Tallinnas Majaka tänaval asuvasse kortermajja, mille trepikojast leidis majaelanik 41-aastase mehe kuulihaavaga surnukeha.

Politseinikud pidasid tapmises kahtlustatavana kohapeal kinni raskes joobes Põhja prefektuuri kiirreageerija Hõlpuse, kes järgmisel päeval prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahistati.

Uurimise lõppedes sai Hõlpus süüdistuse tapmises, milles süüdimõistmisel ähvardab teda kuue- kuni 15-aastane vanglakaristus.

Kuritegu uuris PPA sisekontrollibüroo ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.