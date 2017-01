"Rahva teenrid": Rail Baltic pole kuigi mõistlik projekt

Urmet Kook (Foto: ERR)

Urmet Kook rahvusringhäälingust märkis, et kuigi Euroopa Liit on andnud suurprojektile maksimaalse rahastuse, pole mingisugust kindlust selles, et järgmise eelarveperioodi EL-i rahastuse määr pole väiksem.

"Meil tuleb ikkagi ise rohkem maksta. Jutt, et ehitame Euroopa rahaga, ei vasta tõele, vaid võtame väga pikaks ajaks rahalise kohustuse, mis igal aastal hakkab riigieelarvest viima väga palju raha," tõdes Kook.

Kook märkis, et ta hea meelega sõidaks rongiga kiiresti Riiga, kuid Berliini kindlasti mitte, vaid eelistaks lennukit. Positiivset nägi Rail Balticu puhul Kook seda, et on tekkinud arutelu Eesti-Soome tunneli üle, mis kunagi tundus täiesti utoopiline projekt.

Mikk Salu Eesti Ekspressist tunnistas, et on Rail Balticu suhtes olnud algusest peale skeptiline või pigem vastu. "Arvan, et see risk, et Rail Baltic ei tasu ennast ära, on väga kõrge - jääme sellele igavesti peale maksma, ehitus läheb kallimaks kui näitavad kalkulatsioonid," oli Salu umbusklik.

Ta avaldas kahtlust, et ehitus kulgeb nagu planeeritakse ja tõi näiteks praamihanke, kus tähtaegadest ei suudetud kinni pidada. "Sama rahaga saaks palju paremaid asju teha, näiteks Estonian Airi kümme korda üles ehitada ja põhja lasta," tähendas Salu, lisades, et reisirongiliiklus ei tasu end ära, kuna riik peab hakkama sellele peale maksma.

Salu märkis, et otsustajad on lihtsalt endale pähe võtnud Rail Balticu ehitamise ega tunnista vastaste argumente.

