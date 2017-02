Vähiravifond "Kingitud elu" on kogunud 1,6 miljonit eurot

Vähiravifondi "Kingitud elu" juht Toivo Tänavsuu ütles "Aktuaalsele Kamerale", et fondi kolme aasta pikkuse tegutsemise järel on kogutud ning jagatud 1,6 miljonit eurot annetusi, et kinkida sajale inimesele lootust ja elupäevi. Fond on suutnud toetada peaaegu kõiki abipalujaid, ütles Toivo Tänavsuu.

"Me oleme kuidagi imeliselt suutnud toetada peaaegu kõiki, kes on meie poole pöördunud. Vaid mõni üksik selline auk, kus on kassa tühi, on olnud. Üks selline oli meil viimati eelmisel sügisel. Aga praegu jätkub absoluutselt kõikide toetamiseks ja pidevalt 1-2 taotlust laual. Ja võib öelda, et 1,6 miljonit ongi see summa, on olnud vaja, selleks et kõik Haigekassalt mitte abi saavad inimesed on saaks oma ravi kätte," rääkis Tänavsuu.

Täna on üleilmne vähipäev. Eestis haigestub pahaloomulistesse kasvajatesse aastas ligi 8500 inimest.