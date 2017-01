Kehtna inimesed andsid sadu allkirju sularahaautomaadi sulgemise vastu

Tähtajalise hoiusega raha ei teeni. (Foto: Valgamaalane/Scanpix)

Raplamaal Kehtnas on inimestelt kogutud sadu allkirju, millega protestitakse soovi sulgeda SEB sularahaautomaat ja vallavalitsus üritab panka veenda otsust ümber vaatama.

Kehtna vallavanem Indrek Kullam kirjutab SEB-le, rahandusministeeriumile, pangaliidule ja riigikogule adresseeritud pöördumises, et AS SEB Pank teatas vallavalitsusele sularahaautomaadi sulgemisest Kehtna A ja O kaupluses 2017. aasta esimeses pooles.

"Sularahaautomaati kasutavad kliendid on esitanud Kehtna vallavalitsusele arvukalt pöördumisi ning väljendanud panga kavatsuse suhtes rahulolematust ja häiritust. Vallavalitsus nõustub märgitud reageeringutega ning peab neid põhjendatuks kuna sularahaautomaadi sulgemine halvendab oluliselt sularaha kättesaadavust Kehtna aleviku ja selle ümbruskonna inimestele," seisab pöördumises.

Piirkonnas elab Kullami sõnul ligi 2000 inimest, kellest valdav osa kasutab sularahaautomaati ning soovib seda jätkata, kasutajate hulka suurendab märgatavalt Kehtna kutsehariduskeskus, kus õpib 450 õpilast.

Kullam lausus, et SEB-i väitel kasutab sularahaautomaati pidevalt üle 500 kliendi, kuid sellest ei piisa aparaadi kasumlikkuse saavutamiseks.

"Arusaadavalt aktsepteerime panga kui äriühingu eesmärki saavutada kõigi teenuste osas positiivne majanduslik efekt, samas peame vajalikuks ja õigeks küsimuse lahendamist laiemalt. On üldteada asjaolu Eestis tegutsevate suuremate kommertspankade kõrgest kasumlikust tegevusest, mis ületab kordades keskmisi näitajaid. Usume, et selle taustal on õiglane loota pankade suuremat seotust ning ka sotsiaalset vastutust oma klientide suhtes," kirjutas Kullam.

Pank ei tohiks sularahast teha luksuskaupa

Vallavalitsus peab Kullami sõnul oluliseks valla elanike võimalust saada kätte sularaha valla piirides, tekitada ei tohiks panga klientides muljet sularaha saamisest kohapeal kui luksuskaubast.

"Kontrastina sellele võib suuremates kaubanduskeskustes märgata erinevate pankade sularahaautomaatide kõrvuti asumist. Eesti Pank ja Eesti Pangaliit on tunnistanud probleemi olemasolu ja kiirete lahenduste puudumist sularaha kättesaadavuse küsimuses. Panga poolt alternatiivide mittepakkumise tõttu peaks jätkuma osundatud sularahaautomaadi töö," tõdes Kullam.

Kokkuvõtteks kinnitas Kehtna vallavalitsus jätkuvat vajadust sularahaautomaadi olemasolule ning palub SEB-l leida võimalus sularaha kättesaadavuse tagamiseks eelkõige kohalike elanike huve silmas pidades. Vallavanem lisab, et Kehtna vald koostas pöördumise, et sularahaautomaatide küsimus maapiirkondades on laiem, kui kõnealune juhtum.

Pöördumisele on lisatud 621 allkirjaga lehed, milles kohalikud elanikud ja kutsehariduskeskuse õpilased väljendasid oma muret sularahaautomaadi sulgemise tõttu.