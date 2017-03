Valitsusliidul on plaan rahvaalgatuse korda muuta

Urmas Reinsalu (Foto: Tauno Tõhk)

Senine põhiseadus ja praktika lubavad rahval seadusloomes osaleda peamiselt läbi valimiste. Pärast valimisi on riigikogul ja valitsusel neli aastat aega otsuseid teha ning siis on taas rahva kord, et senisele tööle hinnang anda ja uute suundade vahel valida.

Veebruari lõpus toimunud valitsuskabineti nõupidamisel tegi justiitsminister ettepaneku muuta põhiseadust nii, et rahvas saaks saata seaduseelnõu riigikogule arutamiseks. Rahvaalgatuseks oleks vajalik vähemalt kümne tuhande hääleõigusliku Eesti kodaniku allkirjad.

"Kindlasti on tarvis otsida ka neid teid, kuidas seda parlamentaarset korda edasi arendada nii, et Eestis toimib esindusdemokraatia aga sama on ühiskonnas võimalik erinevatel huvirühmadel anda oma sisend. Ma arvan, et see on võimalus, kuidas turvata seda parlamentaarse süsteemi toimimist ka tulevikus. Et inimesed mitte ei võõranduks sellest vaid tajuksid, et neid võimalusi on avaramalt kui täna," rääkis Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Reinsalu.

Tegelikult on ka praegu võimalik viia riigikokku tuhande allkirjaga pöördumine, misjärel vastav parlamendikomisjon arutab, kas rahva poolt välja pakutud teemal alustada seaduseelnõu väljatöötamist või mitte. Hiljuti näiteks käisid oma mõtteid sotsiaalkomisjonis tutvustamas kanepiaktivistid.

Reinsalu tõdes, et selline pöördumine võetakse tihtilugu lihtsalt teadmiseks ning edasist menetlust sellele ei järgne. Et rahvaalgatuse mõju tugevdada, oleks tarvis põhiseadusemuudatust.

"Algatuse mõte on see, et seadusandja lauale jõuab, juba vastavalt sellele menetluskorrale nagu seadusandja juba ise menetleb oma küsimusi, konkreetne ettepanek. Siis on võimalik parlamendiliikmetel kas seda täiendada või ka see menetlusest tagasi lükata. Või heaks kiita," lausus Reinsalu.

Sarnane kord kehtib alates 2012. aastast Soomes. Selleks, et parlament hakkaks eelnõud menetleda on tarvis viite kümmet tuhandet allkirja ning senini on piisavalt allkirju kogunud kaksteist algatust. Päris seaduseks on tänaseks saanud üks algatus, kui 2014. aastal kiitis Soome parlament heaks sooneutraalse abielu seaduse. Praegu on menetluses ka näiteks ettepanek karmistada lapsi väärkohelnud seksuaalkurjate karistusi.

Ehkki justiitsministeeriumi ettepaneku järgi oleks eelnõu riigikokku viimiseks tarvis viis korda vähem allkirju, kui Soomes, ei usu Reinsalu, et see riigikogu liigselt koormama hakkaks.

"Kindlasti need allkirjad peavad olema tuvastatud. Nad peavad olema täisealised kodanikud. Siin ei saa olla mingeid naljaallkirju või lihtsalt, kus sa internetis kirjutad anonüümselt. Kuna ta toob kaasa ka õiguslikud tagajärjed, siis see protsedur peab olema selgelt paigas. Ma ei usu, et neid kujuneb massiliselt," sõnas Reisalu.

Seda millal ettepanek ka päriselt põhiseadusmuutatuseni viib, on Reinsalu sõnul veel vara öelda.Valitsus avaldas sellele toetust aga põhiseaduse muutmise algatab riigikogu. "Me leppisime nii kokku, et koalitsioonis me moodustame siis ühe töörühma, kes edasi selle küsimusega töötab."