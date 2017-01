Kristen Michal ja Hanno Pevkur (Foto: ERR)

Laupäevase üldkogu eel läksid kaks esimehekandidaati vastamisi Vikerraadio saates "Reporteritund". Pevkur rõhutas saate käigus, et Reformierakond peab olema senisest avatum ja pakkuma tervele Eestile lahendusi, sest ainult rahandus- või majanduspoliitikast rääkimine valimisvõidule ei vii. Tema sõnul tuleb rääkida ka sotsiaalpoliitikast, vähemuste poliitikast, hariduspoliitikast, kaitsepoliitikast.

Nagu Pevkur, seadis ka Michal lati valimisvõidu saavutamisele, sest parempoolse maailmavaate järele on tema hinnangul vajadus. "Kohalikel valimistel tuleb teha korralik tulemus, riigikogu valimistel on eesmärk võit," ütles Michal ja tuletas meelde, et Reformierakonnal on viimasel kolmel parlamendivalimisel õnnestunud võtta ligi kolmandik kohtadest.

Erakonna juhtimisstiil pole seejuures Michali sõnul nii määrav. Ise samastab ta end pige Andrus Ansipi juhtimisstiiliga ja Hanno Pevkuri stiil meenutab Michalile rohkem Taavi Rõivast.