Kristen Michal ja Hanno Pevkur (Foto: ERR)

Laupäevase Reformierakonna üldkogu eel läksid kaks esimehekandidaati vastamisi Vikerraadio saates "Reporteritund".

Hanno Pevkur avaldas lootust, et erakonna liikmed on oma otsustes vabad ega pea mõtlema sellele, kuhu poole võiks kalduda parteikontor. Ta tunnistas, et mõninga kontori otsused on talle jäänud arusaamatuks.

"Minu jaoks üsna arusaamatu näide on see, kui peasekretär palus, et enne, kui ma saan oma kirja erakonna liikmetele laiali saata, saab ta selle üle lugeda," rääkis Pevkur.

Michal vastas seepeale, et ka temale esitati sama palve ning naljatas, et kahtlustas seepeale, et kontor töötab Pevkuri heaks. "Ju siis olid selleks omad põhjused. Mina ei teinud sellest numbrit".

Pevkur rõhutas, et tema jaoks pole see siiski mõistetav, et kui erakonna esimehekandidaat soovib liikmetele saata kirja, siis peab peasekretär selle üle lugema.

Michal selgitas, et erakonna kontor on täpselt samasugune, nagu iga teeninduskontor. "Tema ülesanne on teenindada erakonna liikmeid ja piirkondi. Teisena tema tööd ette kujutada ei saa."

Erakonna peasekretär oli Pevkurile selgitanud, et listidesse kirjutamine on maakonnajuhtide kontrolli all valimiste ajal. Michal ütles, et maakonnajuhina saab ta väita, et see on igati normaalne. "Vastasel korral ilmuvad sinna kirjad, et teie aadress võitis just 47 miljonit või ostke palun Viagrat kolm portsu."

Valimisvõit 2019. aastal

Kui see detail kõrvale jätta, seadsid mõlemad kandidaadid partei suureks eesmärgiks valimisvõidu järgmistel riigikogu valimistel 2019. aastal.

Pevkur rõhutas saate käigus, et Reformierakond peab olema senisest avatum ja pakkuma tervele Eestile lahendusi, sest ainult rahandus- või majanduspoliitikast rääkimine valimisvõidule ei vii. Tema sõnul tuleb rääkida ka sotsiaalpoliitikast, vähemuste poliitikast, hariduspoliitikast, kaitsepoliitikast.

Nagu Pevkur, seadis ka Michal lati valimisvõidu saavutamisele, sest parempoolse maailmavaate järele on tema hinnangul vajadus. "Kohalikel valimistel tuleb teha korralik tulemus, riigikogu valimistel on eesmärk võit," ütles Michal ja tuletas meelde, et Reformierakonnal on viimasel kolmel parlamendivalimisel õnnestunud võtta ligi kolmandik kohtadest.

Erakonna juhtimisstiil pole seejuures Michali sõnul nii määrav. Ise samastab ta end pige Andrus Ansipi juhtimisstiiliga ja Hanno Pevkuri stiil meenutab Michalile rohkem Taavi Rõivast.

Kohalikele valimistele Tallinnas lubas Michal vastu minna senisele linnavõimule vastandumisega, nimetades seniseid ettevõtmisi nagu Tallinna Televisioon või linnapood paralleelriigi loomise kohatuks katseks. Pekvur ütles, et omavalitsuste valimistel huvitab inimesi eelkõige heaolu ning võimalused seda tõsta.

Michali sõnul sõltub palju ka vastasleerist, et kes saab näiteks Keskerakonna linnapeakandidaadiks ja kas silmitsi tuleb seista Edgar Savisaare, Yana Toomi, Mihhail Kõlvarti või hoopis kellegi teise kandidatuuriga. "Keskerakonnal juba täna kahe pooluse vahel raske kokkulepet saavutada," viitas ta valikule eesti- või venekeelne valijaskond.

Esimehekandidaadid vaidlesid saates selle üle, kas erakonna programm vajaks uuendamist. Michali hinnangul sisaldab see partei alusväärtusi, millel pole midagi viga ning mis ei vaja muutmist. Ajas muutuv on tema sõnul valimisprogramm ning sellega on Reformierakond alati vaeva näinud.

Pevkur seevastu kirjutaks erakonna programmi, mis on üle kümne aasta vana, täiesti uuena, sest teda häirib, et näiteks julgeolek ja välispoliitika on peatükkidena sisuliselt kaks viimast.

Pevkur lubab pikemaid debatte juhatuses

Hanno Pevkuri üks kandideerimislubadus on see, et otsustusprotsess erakonnas liiguks nn tagatoast juhatusse, mida näeb ette ka põhikiri. "Debatid saavad juhatuses olema pikemad, uus juhatus peab valmis olema selleks, et arutatakse rohkem," lubas Pevkur võidu korral.

Kristen Michal peab tagatoaks aktiivsemaid liikmeid, olgu selleks valitsusdelegatsioon, mida praegu küll opositsiooni kuulumise tõttu pole, või riigikogu fraktsioon. Viimasel näeb ta lähiajal suuremat rolli debattide mahapidamisel.

"Erakonna juhtimine ei saakski olla kuskil mujal, kui mandaadiga inimeste käes. Juhatus teeb strateegilisi valikuid, volikogu veelgi strateegilisemaid valikud," ütles Michal, kes lubas kaitsta põhimõtet, et erakonna juhatuse istungid jääks erakonna liikmetele avatuks.