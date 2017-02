5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Ka Järvamaal kaalutakse suure valimisliidu loomist

Järva maavanema Alo Aasma ideel minna sügisestele kohalike volikogude valimistele maakonnaülese valimisliiduga, on palju pooldajaid ja vastaseid. Pooldajad ennustavad valimisliidule edu, vastased leiavad aga, et nii kindlustab maavanem ainult enda positsioone Paides.

Alo Aasma rääkis raadiouudistes Olev Kengile, et korraldab esimesed aruteluõhtud juba veebruaris-märtsis, et diskussioon hiljemalt nelja aasta pärast Järvamaale loodavast ühest omavalitsusest ei jääks liigselt valimiste-eelsesse aega.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Järva maavanem Alo Aasma käis Suur-Järvamaa valimisliidu idee välja 20. jaanuaril Vikerraadio uudistesaates, siis ei jätnud see uudis kedagi ükskõikseks.

Suur-Järvamaa ideed on kõige teravamalt kritiseerinud maavanema erakonnakaaslane, Väätsa vallavanem Lauri Läänemets, kes maakonnaülesele valimisliidule kõigis kolmes tekkivas omavalitsuses edu ei prognoosi. Samas leiab ta, et maavanem võib valimisliidu Suur-Järvamaa abiga kindlustada enda positsioone Paides.

Arsenali keskuse tehingud jätkuvalt uurimise all

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna Riigi Kinnisavara AS-i korraldatud Arsenali kinnistute müügi uurimist. Seekord on komisjoni ette kutsutud Riigi Kinnisvara ASi nõukogu esimees Tarmo Porgand.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik kinnitas pärast eelmist istungit, et Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tegevus Arsenali kinnistute müügiprotsessis oli korrektne. Täna uuritakse hinna kujundamise poliitikat rahandusministeeriumis. Komisjon uurib Arsenali kaubanduskeskuse aluse maa müümist ettevõttele, kus oli ostuoptsioon ehk õigus omandada tulevikus osalus ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel.

Talviku hinnangul on üks põhiküsimusi, kuidas Rain Rosimannus optsiooni omandas ehk kas ta maksis selle eest raha või sai teenete eest.

Uutmoodi elektriarved

Veebruaris jõuavad klientideni esimesed uuel arveldusmudelil põhinevad elektri ja võrguteenuse ühisarved. Elekrilevi teatel võimaldab uus arveldussüsteem kõikidel elektrimüüjatel esitada ühist arvet elektrienergia ja Elektrilevi võrguteenuse eest.

Uue arveldussüsteemiga on aasta algusest liitunud Elektrum Eesti, Imatra Elekter ja Eesti Gaas, kelle Elektrilevi võrgupiirkonnas asuvad kliendid saavad ühise arve elektri ja võrguteenuse eest alates veebruarist.

VKG Elektrivõrkude kliendid, kes ostavad elektrit VKG-lt ja võrguteenust Elektrilevilt, saavad ühisarve alates märtsist. Kui võrguteenuse arveid esitab elektrimüüja, tuleb arvetega seonduvate küsimustega pöörduda edaspidi elektrimüüja poole.

Rumeenia mäss jätkub, nõutakse vangistust

Tuhanded inimesed osalesid ka möödunud ööl valitsusvastastel meeleavaldustel Rumeenias hoolimata valitsuse otsusest tühistada seadus, millega vangis istuvatele korrumpeerunud poliitikutele armu antakse.

Meeleavaldajate sõnul ei lõpeta nad proteste enne, kui on kindel, et ükski vangi pandud korruptant tõepoolest armu ei saa. Demonstrantidele ei meeldi Rumeenia valitsuse kava hakata sel nädalal arutama uut seaduseelnõu vangide amnesteerimisest. Rahva hinnangul tähendab see uut katset korrumpeerunud poliitikud vanglast välja saada.

"Praegu ma meie valitsust rohkem ei usalda. Isegi mitte siis, kui nad ütlevad, et nad selle seaduse tühistavad, mida nad juriidiliselt ju tegid. Nad ütlevad, et viivad selle seaduse parlamenti, kus meil on sada saadikut, keda parasjagu korruptsioonisüüdistuste alusel uuritakse, seega on see selgelt huvide konflikt. Minu arust ei tohiks nad arutada eelnõu üle, mis neid otseselt puudutab," rääkis üks meeleavalduses osaleja välismeediale.

24. veebruari paraad toimub Tallinnas

Vabariigi aastapäeva paraadil 24. veebruaril saab Tallinnas sel aastal esmakordselt näha ka USA kaitseväelaste tanki Abrams ja kaitseväe uut lahingu-masinat CV9035. Kaitsevägi teatas, et paraadil on üle tuhande osaleja ja üle saja ühiku tehnikat ning kolm orkestrit.

Esindatud on kõik väeliigid aga ka Kaitseliit ja sisekaitseakadeemia kadetid. Esimest korda näeb ka esimest jalaväebrigaadi luurekompaniid. Ning paraadi osaleb rühmasuuruse üksusega ka USA Eestis viibiv väekontingent, kes toovad paraadile ka tanki Abrams ja jalaväe lahingumasina Bradley.

Sobiva ilma korral näeb taevas ka kaitseväe ja meie liitlaste õhu-vahendeid, mistõttu on mistahes droonide ja muude lennu-vahendite lennutamine paraadi-alal ja selle läheduses rangelt keelatud.

Täna on vahelduva ja vähese pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati vähest lund. Puhub idatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -5..-10°C.