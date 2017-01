"Pealtnägija": kurte ja pimedaid tabas küberkiuasmiste laine

Puuetega inimeste liite tabas eelmise aasta lõpus spämm-postituste laine, kus peamiselt alaealised saatsid enda lõbuks massiliselt sotsiaalmeedias pimedate esindajatele kirju stiilis "vaata seda" või kuritidele "kuula seda". Tegu on Ameerikast alanud halva naljaga, seejuures viimane laine tabas liite eelmisel reedel.

ETV saatele "Pealtnägija" oli sellest kõigest nõus rääkima Jakob Rosin, kes on kodanikuaktivist, digiportaali geenis.ee reporter ning igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuht. Muidu täiesti tavaline noormees, kuid selle erinevusega et ta on pime.

Jakob on lisaks paljudele muudele tegevustele ka Eesti pimedate liidu juhatuse liige ja haldab organisatsiooni Facebooki-lehte. Just virtuaalmaailmas toimuv on viimase kahe kuu suurim ebameeldivus, millega Jakobil ja tema organisatsioonil tulnud kokku puutuda kuni selleni välja, et appi tuli paluda ka veebikonstaabel.

Nimelt saabus 15. novembri hommikul pimedate liidu Facebooki lehel esimene "ou, vaata seda"-stiilis sõnum, millele oli lisatud suvaline pilt. Pimedad loevad Facebooki ekraani tuvastusprogrammi abil, mis suudab edastada vaid teksti ja pilti nad ei näe.

Üks või paar postitust ei väärikski äramärkimist, kui sellele ei järgnenuks kirjade tulva, mille sisu on peaaegu identente. Pilt ja mõnel juhul ka juures tekst, mis suunab fotot vaatama. Jakob liidu esindajana vastas pea kõigile sõnumitele ühtemoodi ja palus fotol kujutatu kirjalikult esitada.

Mõnel juhul pidasid inimesed oluliseks sellele vastata uue pildiga, vahel blokeeriti liidu Facebook lihtsalt ära või tekkis väike kirjavahetus.

"Oli väga palju erinevaid reaktsioone ja oli ka neid, kes otsustasid küsida, et kas te siis ei näe? Siis ma ütlesin, et tõepoolest ei näe jah," selgitas Jakob.

Eriti kurioosseks teeb aga olukorra, et pimedad polnud ainsad kelle Facebooki postkasti sõnumid potsatasid. Sarnane rünnak tabas ka Eesti kurtide liitu. Sedapuhku ei saadetud aga fotosid vaid helifaile.

Helifail oli aga lühike ja koosnes tegelikult vaid taustamürast või mõnitavast sisust. Et sarnasea sisuga kirjasid aga jätkuvalt postkasti laekus ei jäänud kaheksa aastat kurtide liitu juhtinud liitu juhtinud Tiit Papil muud üle kui pidi organisatsiooni nimel kirjade saatjad lihtsalt blokeerima.

"Neid sõnumeid ei olnud võimalik kuidagi kustutada, ainuke lahendus oli see, et ma sain blokeerida nende kontod," rääkis Papp.

Abi saamiseks pöörduti ka veebikonstaabli poole. "Eks ma kirjutasin inimestele, kes olid selle nalja teinud, et see on sobimatu nali ja nii ei ole ikka õige teha ja uurisin jäele, et millest selline mõte," rääkis veebikonstaabel Maarja Punak. "Enamus viitaski sellele, et olid seda nalja kuskil naljalehel näinud ja mõtlesid järele proovida. Need inimesed ei olnud omavahel seotud."

Just naljaks, ebaõnnestunud naljakas nimetab veebikonstaabel Punak seda, mis toimus. Veebikonstaabli sõrmeviibutus läks umbes kahekümnele kirja saatjale, kelle vanus jäi puberteetikutest kuni peatselt 30 aastaseks saavateni. Fakt on, et neid erineva taustaga noori tõukas ebameeldivaid sõnumeid saatma tegelikult sama jõud.

"Ma saan aru, et see nali ise tuli Ameerikast, aga see tehti eestipäraselt järele ja keegi tegi sellest siis screenshoti ja tegi sellest siis postituse ühele huumorisaidile," rääkis veebikonstaabel.