Pentus-Rosimannus: Michali kõne oli jõuline, Pevkuri kõne oli turvaline valik

Keit Pentus-Rosimannus. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Kristen Michali kõne oli väga jõuline, esitusviis oli kindlasti selline, mis sellise suure publiku ees tõmbas tähelepanu ja ma arvan, et see oli praeguses olukorras õige valik," kommenteeris Pentus-Rosimannus ERR-ile.

"Hanno Pevkuri kõne oli oluliselt vaoshoitum ja turvaline valik. Tema stiili iseloomustab see kõne kindlasti rohkem," lisas ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul oli kõnede erinevus peamiselt vormis.

"Kuna kampaania on pikalt käinud, siis nende programmiliste ideedega on saanud erkaonna liikmed tutvuda ja selles mõttes mõlema sisu on tuntud-teada. Täna oli suurem erinevus minu meelest vormis," ütles ta

Pentus-Rosimannus hääletas Michali poolt. "Arvan, et olukorras, kus Reformierakond täna on, selliste selgete seisukohtadega ja üsna jõulise stiiliga juhtimist, samas juhatuse mõttes pigem piirkondi kaasavat juhtimist on vaja," selgitas ta.