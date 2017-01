Pihtla vallavanem: lahkumishüvitis riivab paljude õiglustunnet

(Foto: Postimees/Scanpix)

Vaatamata seaduses sätestatule ei pea Pihtla vallavanem Jüri Saar õigeks, et hüvitist makstakse ka neile omavalitsusjuhtidele, kes saavad tööd loodava ühendvalla omavalitsussüsteemis. Saare hinnangul riivab see paljude inimeste õiglustunnet, kirjutab ajaleht Saarte Hääl.

"See, kui inimene jääb tööta ja talle makstakse hüvitist varasema tubli töö eest, on normaalne," ütles Saar Saarte Häälele. "Kui aga hüvitist makstakse inimesele, kes saab ühendvalla struktuuris tööd, ei ole see õige. Miks peaks aastapalga suuruse hüvitise saama see inimene, kes läheb uude omavalitsusse osakonnajuhatajaks või abivallavanemaks praegusest kõrgema palga peale? Miks ta peaks topeltraha saama?"

2001. aastal tekitas omajagu poleemikat Jüri Saare enda kui maavanema lahkumishüvitis. Saar sai lepingu lõppedes lahkumishüvitise, ent jätkas maavanemana tööd. Toona annetas ta hüvitiseks saadud raha sihtasutusele Saaremaa Fond, mille eesmärk on toetada hariduse omandamist ja väärtustada eesti perekonda.

Haldusreformiga seoses makstakse aasta või kauem ametis olnud vallavanemale või volikogu esimehele aastapalga suurust kompensatsiooni isegi siis, kui ta jätkab tööd ühendvallas. Hüvitise maksmine on seadusest lähtuvalt automaatne ja sellest loobuda ei saa. Vallavanemate hüvitised ulatuvad Saaremaal 15 000 eurost 25 200 euroni.

"Kui see küsimus tekitab tõesti paksu verd ja sellega seoses tekivad mingid ebameeldivad emotsioonid, siis võib selle küsimuse uuesti laua peale võtta, aga praegusel hetkel seda plaani ei ole," rääkis riigihalduse minister Mihhail Korb neljapäeval "Aktuaalne kaamerale".