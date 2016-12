Võitlus palgalõhega: tööinspektsioon võib hakata palkade õiglust kontrollima

Riik püüab leida viise, kuidas Eestis palgalõhet vähendada. (Foto: Universitas Tartuensis)

Sotsiaalministeerium on koos tööinspektsiooniga välja töötamas digitaalset lahendust palgalõhe vähendamiseks. Eestis on Euroopa Liidu suurim meeste ja naiste vaheline palgalõhe.

Kuigi tööandjatel on juba praegu seadusega ette nähtud maksta naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest võrdset tasu, on selle järgimine seni olnud kesine, näiteks kolmandikus Eesti organisatsioonidest on töötasu täielikult läbirääkimiste tulemus, tõdeb sotsiaalministeerium.

Olukorra parandamiseks on sotsiaalministeerium välja töötamas eelnõu, millega toetada tööandjaid oma kohustuste täitmisel – selleks on aluseks võetud teiste riikide praktika.

Näiteks Šveitsis on tööandjate abistamiseks välja töötatud digitaalne tööriist Logib, mis aitab välja selgitada, kas organisatsioonis täidetakse võrdse palga nõuet. Šveitsi eeskujul on Logibi-laadseid lahendusi kasutusele võtnud mitmed teisedki EL-i riigid, sealhulgas Saksamaa ja Luksemburg. Sarnane tööriist on plaanis luua ka Eestisse, millega tööinspektsioon saaks teha esmase kontrolli tööandjate poolt riigile juba esitatud andmete põhjal.

Juhul, kui esialgse järelevalve käigus tekib kahtlus, et tööandja tegevus võib olla diskrimineeriv, on tööinspektsioonil õigus teha kümne ja enama töötajaga tööandjale ettekirjutus võrdse palga auditi läbiviimiseks.

"Kui esmane kontroll tuvastab, et organisatsioonis on meeste ja naiste palkades märkimisväärne erinevus ja tekib kahtlus, et tööandja tegevus võib olla diskrimineeriv, saab Tööinspektsioon teha võrdse palga auditi läbiviimiseks ettekirjutise," selgitas sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter ERR.ee-le.

Kanteri kinnitusel on tööandjal õigus määrata ametikohtade palgavahemikke, mis tähendab, et näiteks pikema tööstaažiga või kõrgema haridustasemega töötajale on õigus määrata mõnevõrra kõrgem tasu, kui töötajale, kes oma karjääri alles alustab, ent töötasude määramine peab olema läbi mõeldud ning põhjendatud.

"Teadmine, mille eest ja millist tasu määratakse, aitab kaasa eelkõige sellele, et väheneb selgitamata palgalõhe. Plaanis on välja töötada ka juhend, mis abistaks tööinspektsiooni ja tööandjaid, et hinnata, mida tähendab võrdväärne töö," ütles Kanter.

Statistikaameti andmetel oli meeste ja naiste vaheline palgalõhe möödunud aastal Eestis 22,2 protsenti. Suurim erinevus samaväärse töö puhul makstavates palkades on finants- ja kindlustussektoris, kus möödunud aastal maksti meestele keskmiselt 33,6 protsenti rohkem kui naistele.

Palgalõhe vähendamiseks plaanib riik anda tööinspektsioonile volitused teha järelevalvet tööandja poolt makstavate palkade ja hüvitiste üle.

Millal plaan rakendub, on aga Kanteri sõnul veel vara öelda, sest palgalõhe vähendamise teema ei ole valitsuse laual veel käinud.