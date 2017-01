Keskerakond ei suutnud veenda Saaremaa liikmeid partei nimekirjas kandideerima

Peaministril ja Keskerakonna juhil Jüri Ratasel ei õnnestunud veenda Saaremaa parteikaaslast kohalikel valimistel partei nimekirjas kandideerima. Kohalikel valimistel kavatseb enamik parlamendis esindatud erakondadest välja minna parteide nimekirjadega, teisitimõtlejaid parteist välja siiski ei visata.

Kuigi Keskerakonna juhatus otsustas esmaspäeva õhtul, et kohalikele valimistele minnakse kõikjal Eestis parteinimekirjadega, võivad Saaremaal kandideerida mõned keskerakondlased valimisnimekirjas Saarlane. Hetkel on lubanud nii teha Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on kohalik aselinnapea otsustanud, et nii on tal mugavam. Nad on kokku leppinud paari vallavanema ja ka volikogu esimehe, IRL-i kuuluva Toomas Takkisega, et Vabaerakond, IRL ja paar keskerakondlast teeksid ühise valimisliidu," selgitas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Keskerakonna tipud, eesotsas Jüri Ratasega käisid nädalavahetusel kohapeal, kuid parteikaaslasi ümber veenda ei õnnestunud.

"Me käisime neid veenmas ja proovisime neid läbi argumentide ümber veenda, aga see ei õnnestunud," kinnitas Karilaid.

Ta lisas, et valimisliitu mineku eest parteikaaslasi erakonnast välja ei visata.

Saaremaalt riigikogusse valitud Raivo Aeg ütles, et IRL tahab kõikjal välja panna oma nimekirjad. Tema sõnul nõrgendaks parteikaaslaste kandideerimine valimisliidus samas kandideerivat parteinimekirja.

"Kui ta on valimisliidus ikkagi väga tugev erakonna nimi, siis ta loomulikult ju nõrgestab seda erakonda - ta viib sealt erakonna tagant hääled ära," ütles Aeg.

Reformierakond plaanib kõikjal välja minna partei nimekirjadega. EKRE soovib teha sama, kus vähegi võimalik ja valimisliitudes osaleda vähe.

"Valimisliidud, mis olid eelmistel valimistel väiksemates omavalitsustes, koosnesid kohapeal tuntud inimestest. Suurtes omavalitsustes selle ühe nurga tuntud inimesed teises nurgas ei kõneta kedagi," rääkis EKRE esimees Mart Helme.

Vabaerakonna liikmed lähevad valimistele valimisliitudes, et toetada nende säilimist. Tallinnas näiteks peetakse juba nõu kodanikeühendustega.

"Meil on kontakte olnud asumiseltsidega. Ootame nende poolt valmisolekut. Eelmistest valimistest on sinnapoole ka Vaba Tallinna Kodanik ja on olnud kontakte ka Roheliste Erakonnaga," selgitas Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra ei pea õigeks valimisliitude ja erakondade vastandamist ning ütleb, et kohalikul tasandil loevad inimesed. Ta tunnistab, et tal isiklikult on huvi kandideerida sotside Tallinna linnapea kandidaadiks.

"Kindlasti on ja seda otsustab meie erakond märtsikuu alguses," lisas ta.