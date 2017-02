Tartu gümnaasiumis räägiti õpilastele, et maakera on tegelikult lapik

Nii on (Foto: happyride.se)

Veebilehe Telegram.ee juht Hando Tõnumaa käis Tartu Waldorfgümnaasiumis keskkooliõpilastele rääkimas, et maakera on tegelikult lapik.

Seda, et maakera ei ole ümmargune, vaid lapik, on Tõnumaa juba aastaid püüdnud selgitada, seni tegi ta seda internetis, kuid nüüd avanesid lõpuks ka üldhariduskooli uksed, kirjutab Eesti Ekspress.

"Mind kutsuti sinna keskkooli õpilaste soovil. Tänased 17–18-aastased on niivõrd asjalikud ja laia silmaringiga, et pole kahtlustki, et võiksime rääkida mitu päeva. Suured tänud klassijuhatajale, kes kogu asja ära orgunnis," ütles Tõnumaa.

Tartu Waldorfgümnaasiumi juhataja Anu Vaagen kinnitas, et Tõnumaa käis õpilaste soovil koolis gümnaasiumiastme õpilastega kohtumas, kuid tema sõnul ei ole võimalik, et õpilased kohtumisel kuuldust ajakirjanikule räägiksid.

"Seda ma nüüd küll ei saa lubada. Me arutasime õpetajaga, kes ta kutsus. Meie vastus on ei," ütles Vaagen.

Küsimusele, kas tema meelest ei ole kummaline, et teaduspõhjata teooriad on jõudmas koolidesse, vastas Vaagen: "Mina leian, et meie peame mitte ütlema õpilasele, mis on õige või vale, aga andma selle tee, kuidas jõuda selleni, mis on õige või vale."

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo sõnul põhimõtteliselt ministeerium loomulikult taunib üldhariduskoolides pseudoteaduslikku lähenemist.

"Koolijuht vastutab selle eest, kes ja missuguste sõnumitega kooli esinema lubatakse. Küsimus ei ole ju ainult esineja valikus, vaid eesmärgis, miks üritus korraldati ja kuidas seal esitatud mõtteid edasiselt koolis käsitletakse ehk kuidas see õppe- ja kasvatustöö protsessi asetub," märkis ta.