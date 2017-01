Lastehaiglad peavad haigeid lapsi ja nende vanemaid võõrustama senisest vähema raha eest

Tallinna lastehaigla. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kui laps on alla 10-aastane, siis on lastehaiglatel seaduse järgi kohustus võimaldada lapsevanematel või hooldajatel jääda haiglaravil oleva lapse juurde haiglasse ning neile tuleb tagada ööbimise, toitlustuse ja pesemise võimalused ning ka arstide abi ja nõuanded, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kui seni said lastehaiglad haigekassalt selle jaoks inimese kohta 23 eurot päevas, siis nüüd tuleb sama teenus tagada 18 euro eest.

"See on tõesti väga ebameeldiv üllatus, sest kui laps tuleb haiglasse, siis see ei tähenda ainult, et ema või isa vajaks voodit ja toitmist. See tähendab ka seda, et meil on mures lapsevanemad, kes vajavad ka tähelepanu ja nõustamist. Seda uus hinnakiri üldse ei arvesta ja seetõttu oleme ka haigekassa otsuse pärast väga pettunud," ütles Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku juht professor Vallo Tillmann.

Professori sõnul ei muutu haigete lastega haiglasse tulevate vanemate jaoks midagi ja lapsevanemaid võetakse haiglasse edaspidigi, kuid kuna selle rahaga on väga raske jooksvaid kulusid katta, tuleb puuduolevad summad kompenseerida teistelt eelarveridadelt ja seetõttu võib lõpuks kannatada ravi kvaliteet.

Tallinna lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts märkis, et pikemas perspektiivis hakkab see laste jaoks kaasa tooma negatiivseid muutusi. "Meil on haigeid lapsi, kelle ravikulud ületavad haigekassa poolt kaetu, ja praegu on haigla need kulud ise kandnud. Samuti maksame ise nende ravimite ja teenuste eest, mida haigekassa hinnakirjas ei ole. Kui meilt võetakse raha vähemaks, siis ühel hetkel peame oma haiglas muutuma nii jäigaks, et kõik, mis ei ole hinnakirjas, jääb tegemata, sest meil pole raha," nentis ta.

Enne jõule saatis ta sotsiaalministeeriumile ka märgukirja, kus juhtis olukorrale tähelepanu ning tõi kirjas esile, et olukord on eriti kriitiline rinnaga toidetavate vastsündinute ja imikute hooldajate puhul, kes seaduse järgi vajavad lisatoitu ja sageli ka arstlikku abi.

Tallinna lastehaiglas on kõnealuse teenuse klientidest tervelt kaks kolmandikku koos alla kaheaastase lapsega haiglasse tulnud vanemad, kellest omakorda 77 protsenti on vastsündinute või imikute vanemad.



Haigekassa otsus haige lapse hooldaja voodipäevahinda vähendada tuli lastehaiglatele väga ootamatult ning tegelikult tahtis haigekassa esiotsa veelgi rohkem kärpida ja ühe päeva eest taheti lastehaiglatele lapsevanemate võõrustamise eest maksta ainult seitse eurot.

Suurt kärbet õnnestus vältida tänu haigekassale tehtud pidevatele teabepäringutele, sest haigekassat hakati küsimustega pommitama kohe, kui tulid kuuldused kärbetest.

Haigekassa teatel loodi senise süsteemi asemel täiesti uus teenus, mille hinnas on kaetud kõik hooldaja haiglas viibimiseks vajalik ehk majutus ja toit, ent samal ajal on teenuse hinnast välja arvatud need komponendid, mis pole hooldajale vajalikud, ehk raviteenused.