Fotod: president kohtus töövisiidil Rootsi ka kuningaga

President Kersti Kaljulaid kohtus oma kahepäevasel töövisiidil Rootsi nii kuningas Carl XVI Gustafi kui ka peaminister Stefan Löfveniga.

Kohtumisel peaministriga räägiti Eesti tulevasest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest, sealhulgas digitaliseerimisest ja sotsiaalmeetmete kavast. Lisaks olid arutluse all idapartnerluse ja energeetikaküsimused ning Venemaa ja Ukraina, teatas president Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Kaljulaid rääkis ERR-i raadiouudistele, et peaminister Löfveniga oli kahtlemata juttu ka kaitsekoostööst. "Ma kohtusin inimestega, kellel on minuga hästi sarnane mure, et millegipärast tõlgendatakse seda meie kaitsealast koostööd ja kaitsealast tööd nii ühes riigis kui teises riigis valmistumisena sõjaks, mida see ju ometigi ei ole, ja me nentisime, et peame ette võtma ühe suurema meediaoperatsiooni ja püüdma koos paremini kommunikeerida seda, et see, mida me näeme nii Rootsis - Rootsi iseseisvana ja väljaspool NATO-t," selgitas Kaljulaid, tõdedes, et rahvusvaheline diskussioon ei ole praegu adekvaatne, mistõttu tuleb sellega midagi ette võtta.

Kaljulaid rõhutas, et ei ole Eesti asi kirjutada teistele riikidele ette, kas nad peaksid astuma NATO-sse või ei, kuid tuletas meelde, et nii Soome kui Rootsi on siiski NATO partnerid ning nende mõlemaga on Eestil ka kahepoolne koostöö.