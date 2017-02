Arendaja nägemuses võiksid Laagri servale kerkida jäähall, spaa ja hotell

(Foto: Postimees/Scanpix)

Vanamänniku OÜ on pikalt Saue vallaga arutanud, mida ligikaudu seitsme hektari suurusele kinnistule Laagri servas Instituudi tee ääres rajada. Praegu on olemas visioon ja joonised, kuid arendaja kinnitusel ei ole neil laene, mis sunniksid asjadega kiirustama, ning projekt ei ole veel algfaasiski.

Arendaja nägemuses võiks krundile tulla näiteks spaa. Nõu on peetud spaade arendajatega ning sondeeritud pinda, kas sellises kohas oleks niisugune asutus üldse mõeldav. Samuti on suheldud jäähokiliiduga, kes on huvitatud jäähalli rajamisest. Hotelli idee tõukus omakorda sellest, et paljud Läti ja Venemaa jäähokiklubid soovivat siin oma treeninguid läbi viia, siis on aga tarvis ka majutusküsimus lahendada.

Projekti maksumusest ei soovi ega saa arendaja praeguses faasis veel rääkida. Tähtaegade kohta, millal ehitustegevus võiks alata, teatas aga osaühing, et kui kõik kooskõlastused kätte saadud, siis oleks aasta 2020 ideaalne.

Samas rõhutab arendaja, et tegu on siiski visiooniga, mis võiks mahuliselt sellel krundil olla ja mis oleks ka kohalikele elanikele vastuvõetav ega segaks nende igapäevaelu. Missugused asutused ja ajaveetmisvõimalused täpsemalt maalapile tulevad, selgub siis, kui detailplaneering on kehtestatud ja projektiga konkreetsemaks mindud.

"Visioon on tuua rahulikku keskkonda inimese juurde tema hobide harrastamise võimalus, mida saaks kasutada ka need, kes väljastpoolt tulevad," võttis Vanamänniku OÜ oma eesmärgid kokku.

Saue abivallavanem Kalle Pungas ütles ERRile, et turgu oleks sellisele keskusele kindlasti, sest seda ei kavandata üksnes Laagri jaoks. Ta tõi välja, et maatükk asub Juuliku-Tabasalu tee ääres, mille kolmanda etapi maanteeamet hiljuti valmis sai.

"Sihtgrupp on ikkagi kogu Lääne-Tallinn ja Harjumaa. See ei ole soov olla ainult vallaelanikele projekt. Vallaelanikke on seal väga väike osa klientidest, ma arvan," sõnas ta.

Abivallavanema sõnul kulub aga nii suure detailplaneeringu koostamiseks kõvasti aega, sest koosneb mitmest etapist ja aega võtavad ka avalikustamine ja kooskõlastused.

"Kehtestamiseni enne järgmise aasta algust kuidagi ei jõuta," nentis Pungas.