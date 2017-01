Teiste parteide juhid peavad Pevkurit turvaliseks valikuks

Eesti poliitikute hinnangul näitas Hanno Pevkuri valimine Reformierakonna juhiks, et reformierakondlased ootavad muutusi. Kristen Michali ning Hanno Pevkuri vahel valides tehti turvaline valik.

Põnevusega jälgitakse, kuidas lahendab Pevkur nüüd partei sisepinged. Alates homsest võib temast saada ka Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni esimees.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra ütles, et eilne Reformierakonna juhi valimine oli Reformierakonna ajaloos märgilise tähendusega, sest esmakordselt valiti esimeest nii, et kandidaate oli rohkem kui üks ning partei lihtliikmed umbusaldasid senist juhtkonda.

"Kui me vaatame valimistulemusi, siis me saame ju väga üheselt sealt aru, et Michal, Rõivas, Rosimannus olid eile kaotajad ja võitjad olid loomulikult perekond Kallased, kes mõlemad ainukestena said juhatuse liikme valimistel üle tuhande hääle," kommenteeris Vakra "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et Reformierakond võib öelda, et see, mida nad 22 aastat kartsid - nad kartsid esimehe valimist, esimees valiti alati ära tagatoas, liikmetele valikut ei antud - ei olnudki nii hirmus," ütles Keskerakonna aseesimees Kadri Simson.

Vabaerakonna esimees Andres Herkeli hinnangul näitas mõlema Kallase valimisedu, et igatsetakse tagasi juurte juurde. Partei juhi valikul osalenute arvu peab ta aga väikseseks.

"Minu hinnangul kusagil 13 protsenti Reformierakonna liikmetest tegelikult seda väga olulist valikut tegi. Aga seda on väga vähe," hindas Herkel.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna arutles, et Reformierakonnas võib ees seista arveteklaarimine, sest seda tehakse siis, kui partei kukub opositsiooni.

"No fraktsioonis on selgelt vanal juhtkonnal ju ülekaal. Eks elu näitab, opositsiooniparteina nad ei ole ju täna selgelt millegagi hakkama saanud, pigem on klaaritud omavahelisi lahkhelisid," leidis Tsahkna.

IRL-i juht lisas, et on huvitav vaadata, kuidas Reformierakond edasi läheb, sest pinged pole lahtunud. Ka Reformierakonnas oodatakse uuelt juhilt lahkhelidega tegelemist.

"Ma arvan, et esmane asi, vaadates viimast aastat, on see, et panustada Reformierakonna sisse, et üritada üle saada nendest pragudest, mis siin viimase aasta jooksul on tekkinud," kommenteeris ka Reformierakonna juhatuse liige Urmas Paet.

Vastvalitud esimees Hanno Pevkur temaga ei nõustu.

"Ma ei ole veendunud, et meil on sügav lõhe. Loomulikult erinevad arvamused on erakonnas. Nii minu ülesanne, kui ka uue juhatuse ülesanne on need kokku sõlmida," ütles Pevkur.

Riigikogus on Hanno Pevkur praegu fraktsiooni aseesimees, kuid ta valitakse tõenäoliselt peatselt juhtima fraktsiooni.

"Erakonna esimees peaks olema Riigikogu fraktsiooni juht. See on üsna loogiline. Seda esmaspäevast," kinnitas ka Reformifraktsiooni senine juht Kristen Michal, kes lubas oma kohast ise Pevkuri kasuks loobuda.