Arusaamatu, tarbetu, ohtlik – õiguskantsler andis hävitava hinnangu justiitsministeeriumi plaanile

Ülle Madise (Foto: ERR)

Justiitsministeeriumi plaanitav seadusemuudatus, mis võimaldaks põhiseaduslikke vabadusi kaitsta otse riigikohtus, on õiguskantsleri hinnangul tarbetu, arusaamatu ja koguni õiguskorda ja demokraatiat ohustav.

Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kuu alguses kooskõlastusringile eelnõu väljatöötamiskavatsuse, et Eestis oleks seadusega tagatud õigus kaitsta oma põhiseaduses tagatud vabadusi otse riigikohtus.

Muudatuse tulemusel oleks inimestel, kelle põhiõigusi- või vabadusi tänane kehtiv õiguskord pöördumatult rikub, võimalus esitada oma õiguste kaitseks riigikohtule sõnaselgelt seaduses sätestatud õiguslikul alusel asjakohane taotlus.

Väljatöötamiskavatsusega tutvunud õiguskantsler on selle suhtes väga kriitiline, öeldes, et Eesti õiguses puudub lünk, mida peaks seadusemuudatusega täitma, ning seda kinnitab ka riigikohtu praktika.

"Olukorras, kus otsitakse võimalusi lahendada kohtute ülekoormatuse probleemi, on kohtu koormuse tarbetu kasvatamine arusaamatu. Arusaamatu on ka lisaressursi suunamine valdkonda, kus lahendamist vajavat probleemi ei ole, samal ajal kui raha on puudu nii kohtusüsteemis kui õiguskaitsesüsteemis tervikuna," kirjutas Ülle Madise minister Reinsalule.

Lisaks kavandatava seadusemuudatuse sisulisele tarbetusele juhtis õiguskantsler tähelepanu selle ohtlikele kõrvalmõjudele.

"Eelkõige kahjustaks kavandatu toimiva ja lünkadeta põhiseaduslikkuse´järelevalve süsteemi funktsionaalsust ja usaldusväärsust. Samuti ohustaks seadusemuudatus võimude lahususe põhimõtet ja tekitaks riigikohtu politiseerimise ohu," hoiatas Madise.

Madise hinnangul pisendatakse väljatöötamiskavatsuses teadlikult seadusemuudatuse tegelikke mõjusid ja esitletakse muudatust normitehnilist laadi pisiparandusena, mis justkui ei kasvata kaebuste hulka. Dokumendis on väidetud, et kaebuste hulk muutuks väiksemakski kui senine 35 kõigi aastate jooksul kokku.

"Tõenäoliselt on tegemist pahelise katsega eksitada seadusandjat ja avalikkust," hindas Madise.

Kaasnevad ohud õiguskorrale ja demokraatiale

Kaasnevaid ohte analüüsides tõi õiguskantsler esile, et individuaaltaotluse võimaldamisega võivad kaasneda põhjendamatult rasked kõrvalmõjud, mida justiitsministeeriumi mõjuanalüüs kas teadmatusest või teadlikult ei käsitle.

Asjaolu, et riigikohtusse on aastate jooksul esitatud vaid 35 individuaaltaotlust, ei peegelda õiguskantsleri arvates

reaalselt pöörduda soovijate hulka juhul, kui selleks luuakse võimalus: kui kaebused osutuksid ka lubamatuteks, koormaks kohut kohustus need põhjendatud määrusega tagastada.

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe on korduvalt – viimati ettekandes kohtunike täiskogul – toonitanud, et kohtute koormus on juba täna viidud kriitilise piirini, pidades seetõttu vajalikuks piirata kaebevõimalusi kohtulahendite peale.

Seetõttu jääb õiguskantslerile täiesti arusaamatuks kavatsus laiendada kohtusse pöördumise võimalusi juhtudele, mil õiguskaitse lünka ei ole.

"Väljatöötamiskavatsus ignoreerib täielikult riski, et individuaalkaebe võimalusega astutaks esimene samm riigikohtu politiseerimisel. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus muutuks sisuliselt seaduseelnõu neljandaks lugemiseks. Inimeste põhiõiguste kaitse, võimude lahususe ja tasakaalu ning õigusrahu seisukohalt on parem professionaalne ja sõltumatu õigusemõistmine," kirjutas Madise.

Lisame justiitsministeeriumi kommentaari esimesel võimalusel.