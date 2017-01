Haapsalu kunstikool kolis avaramatesse ruumidesse

Haapsalu kunstikooli uus hoone aadressil Jaani 2. (Foto: Arvo Tarmula/Haapsalu Kunstikooli Facebooki konto)

Esmaspäeva õhtul suundus koolipere läbi Haapsalu vanalinna ühises rongkäigus avastama oma uut kodu, milleks on 18. sajandil rajatud ja äsja renoveeritud kunagine apteegihoone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstikooli senisest asukohast Karja tänaval Haapsalu lossiplatsi ääres paiknevasse majja kulgenud rongkäik oli sümboolne viis, kuidas jätta eelmise koduga hüvasti ja tervitada ühtlasi uut. Aadressil Jaani 2 asuv renoveeritud hoone on pika ajalooga. See rajati 18. sajandil ja varasemaga võrreldes on lastel siin ruumi poole rohkem.

Õppetöö algab teisipäeval ja juba oodatakse põnevusega oma lemmikaineid.

Haapsalu kunstikoolis käib ligi 60 last. Koos täiskasvanud õppuritega on koolipere umbes sajaliikmeline. Eelmises kodus, Karja tänava kortermajas, tegutses kunstikool 15 aastat. Õpilaste sõnul lisab uutele kooliruumidele avarust ka see, need paiknevad kahel korrusel.

Esimesel korrusel on kompositsiooniklass, õpetajate tuba, galerii, keraamika ja graafika õppeklassid ja vormiõpetuse ruum. Teisele korrusele jäävad joonistus-, maali ja kunstiajalooklass.

Haapsalu kunstikooli uute ruumide renoveerimine läks maksma 426 000 eurot, millele lisandus käibemaks. Linnarahvas saab majaga lähemalt tutvuma tulla 3. veebruaril.