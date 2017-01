Läänemaa jääb kahe valla võrra väiksemaks

Läänemaa jääb kahe valla võrra väiksemaks, sest valitsus kiitis heaks Lääneranna valla loomise - seni Läänemaa koosseisu kuulunud Hanila ja Lihula vald liituvad Pärnumaal asuvate Koonga ja Varbla vallaga ning ühiselt otsustati eelistada Pärnu maakonda. Läänemaalt pärit riigikogu Vabaerakonna saadik peab sellist otsust lühinägelikuks.

Peaminister Jüri Ratas tunnistas "Aktuaalsele kaamerale", et Lääneranna valla moodustamise arutelu kiskus valitsuses üsna emotsionaalseks, aga teha pole midagi. Seaduses on kirjas, et kui ühinevad omavalitsused on maakondliku kuuluvuse otsustanud, siis nii jääb.

"Nii mõnigi minister tõstatas selle küsimuse ja ütles, et Läänemaa jääb oluliselt väiksemaks. See kõik on volikogude otsustes kinni," rääkis Ratas.

Ka riigihalduse minister Mihhail Korb kinnitas, et valitsus kohalike omavalitsuste otsust muuta ei saa. "Kui nüüd muuta suunda või teha ettekirjutusi, siis see võib rikkuda kogu kokkuleppe. Tänase seaduse mõistes on põhiline valdade soov teha asju ühte või teistpidi ja kõik teised argumendid on teisejärgulised," selgitas Korb.

Vabaerakonna fraktsiooni liikme Andres Ammase hinnangul tehti otsus hetkeemotsioonist lähtudes.

"See oli vähene süvenemine, otsustamine hetkeemotsioonist lähtudes. Oleks tulnud pikemalt järele mõelda, kes ma olen, miks ma olen ja kus on minu juured. Lõigata ajaloolised juured läbi ainult sellepärast, et Pärnus on suuremad ja uhkemad kaubandukeskused, on väga lühinägelik," kritiseeris ta.

Läänemaa elanikkonna vähenemine tähendab seda, et tulevikus vaadatakse üle valimisringkondadest jagatavad mandaadid.

"Kui juhtub nii, et kolmest maakonnast, mis on üks valimispiirkond, valitakse riigikokku neli või veel vähem mandaate, siis ta ei ole selgelt proportsioonis Harju- ja Raplamaaga," ütles Ratas.

Andres Ammas prognoosib, et kui tõepoolest nii läheb, siis pole järgmises riigikogu koosseisus enam ühtegi läänlaste esindajat.