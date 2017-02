1920. a dokumendid: õlletootjad võitlevad kuiva seaduse vastu

Alkoholitootjate ja valitsuse vahelised vaidlused selle kohta, mil määral alkoholi tootmist riiklikult reguleerida, toimusid Eestis juba üsna pea pärast iseseisvuse saamist. 1919. aasta novembri lõpus saatsid suurtootjad A le Coq ja Saku Eesti valitsusele märgukirja. Pärast Esimest maailmasõda oli õlletootmine endiselt keelatud ja nüüd püüdsid õlletootjad valitsust nii rahvatervise, majanduslike kui ka poliitiliste argumentidega veenda.

"Alkoholi jookide keeld on iseenesest hea asi, aga selle keelu teostamine toob praegustel olukordadel riigi huwidele ja rahwale ainult kahju," sedastavad A le Coqi Tartu ja Londoni ning Saku õlletehase esindajad ühiskirjas.

Niinimetatud kuiv seadus oli Eestis kehtinud juba viis aastat. 1914. aastal kehtestas selle mobilisatsiooni järel Venemaa ja kuna Eesti siis samuti Vene tsaaririigi koosseisu kuulus, laienes keeld ka siia. Saksa okupatsiooni ajal 1918. aasta alguses leebus olukord, alkoholiga oli kauplemine lubatud. Lahkus oli aga üürike, Vabadussõja algusega karmistas Laidoner keeldu ja 1919. aasta algusega oli viinamüük täielikult keelatud.

Keelust hoolimata pruuliti rohkesti õlut ja salapuskarit. Selle märgivad ära ka Saku ja A le Coq: Ajutine Valitsus pidas viinakeelu kehtestades silmas rahva tervise ja alkoholi valmistamise tooraine säästmist. "Praegu ei täida keeluseadus, nagu tegelik elu näitab, enam kummagit nendest ülesannetest," seisab märgukirjas. Ja mis veel hullem: salajane, "primitiiv riistadega koduõlle keetmine" raiskab tooraeinet. Korralike masinatega tootjad suudaksid tööd teha lausa kaks korda efektiivsemalt ehk ühest puudast otradest suudaks tööstus teha kaks korda enam õlut.

Õlletootjatel on pea kuus aastat kestnud tootmisseisakust küllalt, valitsusele saadetakse märgukiri.

Huvitava paralleeli tänapäevaga pakub õlletootjate toonane võrdlus Venemaa ja Lätiga. "Enese ümber waadates näeme, et kõigist Ilmasõtta kistud riikidest ainult Wenemaa sõja algul õllekeetmise ära keelas, sest selleaegne Wene riigi valitsus oma kultuurawaesele rahwale tema iseäraliste hingeliste kalduvuste pärast õlle tarwitamise mittesoowitawa leidis olewat."

Tollane Saksamaa aga lubas õlle tootmist oma ettevõtjatele isegi siis, kui riigis toiduaineid napib, rõhutavad Eesti ettevõtted. "Ka meie põhjapoolne kaine naaber - Soomemaa - on sedasama teed käinud, ja ehk seal wiimastel aastatel toitluse küsimus palju terawam on olnud, kui meie juures, ei ole Soome siiski õllewalmistamise keeldu maksma pandud. Niisama on õllekeetmine wab Riias - Lätimaalt."

Seega utsitavad õlletootjad Eestit mitte "sammuma endistes Wene radades" ja end pigem "õlle küsimuses teiste Lääne rahwastega ühe astme peale seada". Tootjad esitasid valitsusele viis argumenti, miks peaks õlletootmise legaliseerimist kaaluma.

"Õlle walmistamise keeld ei takista rahvast õlle tarwitamist, nagu juba eelpool öeldud, waid edendab ainult salajat õlle keetmist.

nagu juba eelpool öeldud, waid edendab ainult salajat õlle keetmist. Kõige trahwide ja karistuste peale waatamata ei suuda riigi walitsus mitte salajat õllevalmistamist ära hääwitada, waid tema on koguni sunnitud sellega, kui soowimata ja paha nähtusega, leppima ja omakorda seda nähtust kui awalikku ehk ametlikku walet sallima. Iseenesest mõiste, mõjub wiimane asjaolu halwawalt ja mahakiskuwalt rahwa hulga peale ja wiimase seaduse austamise tunne saab selle tõttu tumestatud ja rikkutud.

waid tema on koguni sunnitud sellega, kui soowimata ja paha nähtusega, leppima ja omakorda seda nähtust kui awalikku ehk ametlikku walet sallima. Iseenesest mõiste, mõjub wiimane asjaolu halwawalt ja mahakiskuwalt rahwa hulga peale ja wiimase seaduse austamise tunne saab selle tõttu tumestatud ja rikkutud. Õllewalmistamise keelu läbi saab riigi kassa tuntawalt kahju aktsiisi ja muude kaudsete ja otsekoheste maksude kaotamisega.

aktsiisi ja muude kaudsete ja otsekoheste maksude kaotamisega. Paremate ainete puudusel müüakse praegu joogikohtades halba kodutehtud õlut ja mitmesugusi sachariini ja terwisele kahjulikude ekstraktidega walmistatud asejookisi, mille pruukimise juures rahwaterwis kannatab ning

ja mitmesugusi sachariini ja asejookisi, mille pruukimise juures rahwaterwis kannatab ning tööta seisaku läbi kannawad rasket ainelist kahju õlletehased ja kõik nende wiimastega ühenduses seiswad ettewõtted, kes kui tarwilikud ja eluõigulised rahwa majanduse üksused enesele parema saatuse ära on teeninud."

Õlletootjad olid resoluutsed: riigile saadeti märgukirjaga viis argumenti, miks neile toonane õlletootmise keeld mõttetu tundus.

Kuigi võiks arvata, et just Saku (tollase nimega Sakku) ja A le Coq algatasid Eestis kuiva seaduse murdmise, maadles valitsus salaalkoholi küsimusega juba pikemat aega. Isegi Tartu linnavalitsus kurtis, et sellal kui linnarahvas napsitab, ei ole omavalitsusel võimalik suure nõudlusega kauba pealt midagi teenida.

Kuid juba 15. detsembril ehk paar nädalat pärast õlletootjate märgukirja saatmist arutasid kaubanduse, tööstuse, aktsiisi ja toitumisega seotud asutuste esindajad, et teataval määral võiks tootmine olla lubatud.

Argumendid olid selged: salaalkoholi tegemist tuleb vähendada, sest "eeskujulik õlletehas võib arusaadavalt esiteks palju paremat õlut valmistada ja teiseks palju kokkuhoidlikumalt vilja ärakasutada, kui seda primitiiv riistadega võimalik oleks".

Riik nägi õlle tootmises kasulikku alternatiivi limonaaditootmisele. Aga mitte selle pärast, et suhkrut ja sahhariini täis joogid tervisele kahjulikud oleks, vaid õlletegemist peeti suhkrujookidest tulusamaks. Mistõttu olekski mõistlik suhkru importimine asendada viljaga.

Ja viimaks muidugi: aktsiis.

"Samuti ei saa ka salata tuntavaid nõuded rahva poolt õlle järele, mis ennast tungis koduõlle ja puskari järel avaldab."

Ametite esindajate arutelu tulemus: mõistlike piirangutega oleks õlletootmine ühiskonnale ja ka riigi rahakotile kasulik.

1920. aasta kevadel käis Ajutises Valitsuses pinev arutelu selle üle, kuidas reguleerida viina tootmist ja kas kuiv seadus lõpetada. Otsustati minna kupongipõhisele ärile, mille omanik oli riik. Üle 20-aastased mehed said nimelise ja ka tasulise tšeki eest osta iga kuu pool toopi (0,6 liitrit) piiritust või ühe toobi (1,2 liitrit) 40-kraadist viina. Tšekisüsteem rakendus alates 1. juulist 1920. Alkoholi müüki pidid hakkama korraldama omavalitsused, misjärel Tallinna linnavalitsus lubas 25 paremas restoranis taas viina müüa.

31. mail 1920 saatis peaministri kantselei aga A le Coqile kirja, et veel õlletootmist lubada ei saa. Saku tehases taastus õlle tootmine 1921. aastal. Samal aastal sõlmisid Eesti õlletöösturid omavahel turustustsoonide lepingu, millega Lõuna-Eesti jäi A. Le Coq'i müügitsooniks ja Põhja-Eesti Sakule.

Õlletööstus arenes jõudsalt, tänasega aga võrrelda ei saa

Allikas: Statistikaameti blogi

Materjalid: "Küllo Arjakas: alkoholikeeldude kehtestamine 1920ndate Eestis", Saku ja A le Coqi ajalooülevaated, riigiarhiivi dokumendid.