Lingvistikaprofessor Matsumura: eestlaste eluhoiak on peaaegu skandinaavialik

Kazuto Matsumura (Foto: Õpetajate Leht)

Estofiili ja Tokyo ülikooli lingvistikaprofessori Kazuto Matsumura sõnul on eestlaste materialistlik elustiil skandinaavlastele küll üsna lähedale jõudnud, ent mõtteviisis on üht-teist siiski veel ka nõukogude ajast säilinud.

"Minu arvates on tänapäeva eestlased materiaalse elustiili poolest peaaegu skandinaavlased, aga nende mõtteviisis on ikka miski nõukogudeaegne element alles," ütles Matsumura eestikeelses intervjuus BNS-ile.

"Raske öelda mis need jäljed täpselt on – see ei tähenda, et need on kõik ebamugavad, vaid äratavad minus tihti nostalgilist ja mõnusat tunnet. 1970-ndate ja 1980-ndate eestlased olid mõnes mõttes teistsugused kui tänapäeva vabad Euroopa eestlased," märkis ta.

"Vanasti, kui Jaapani majandus oli tipp-topp korras, ütlesid soomlased uhkesti, et Soome oli nagu põhja-Euroopa Jaapan. Tol ajal oli japaniseerumine soomlaste jaoks väga positiivse tähendusega mõiste. Olukord on muutunud. Jaapan ei ole aastakümneid majanduslikult eriti heas seisus olnud. Soomlased on nüüd hakanud rääkima sellest, kuidas japaniseerumist vältida. Nii pole ka eestlastel mõtet jaapanlasi matkima hakata," ütles Matsumura.

"Muide huvi Eesti vastu on Jaapanis aastate jooksul märgatavalt kasvanud, aga huvi eesti keele vastu kahjuks mitte," ütles Matsumura, kelle sulest on ilmunud nii eesti keele grammatika jaapanlastele kui ka eesti-jaapani sõnastik.

Jaapani ultratehnoloogiliste lahenduste nagu kapselhotellide või toiduautomaatide kasutuselevõttu Eestis ei pea Matsumura mõistlikuks, sest selleks puudub tema hinnangul lihtsalt vajadus.

"Kapselhotelle Eesti vist ei vaja, kuna Eestis on rahvaarvu poolest rohkem ruumi kui Jaapanis. Isiklikult mulle ei meeldi need väiksed hotellitoad ega ole neid siiamaani kasutanud," selgitas Matsumura.

"Automaatsed autoparklad on Skandinaavias palju levinumad kui Jaapanis ja toiduautomaatidest räägitakse liialdusega. Aga joogiautomaate on Jaapanis igal pool. Vanasti olid õlle- ja viskiautomaadid peaaegu iga viinapoe ukse juures ja töötasid öö läbi. Õlleautomaadid on tänapäeval vaid hotellides alles. Ma ei usu, et eestlased vajavad viinaautomaate," märkis ta.

Aastatel 1987–1988 oli Matsumura Tallinna pedagoogilise instituudi stipendiaat. Hiljem on ta Tokyos juhendanud eesti keele alaseid väitekirju ning tõlkinud jaapani keelde Jaan Kaplinski luulet.

Viimased 12 aastat on Matsumura töötanud Tokyo välisuuringute ülikooli ehk Tokyo Gaikokugo Daigaku dünaamilise lingvistika professorina. Ta peamised uurimisalad on soome, eesti ja mari keel ning korpuslingvistika.