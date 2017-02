Tali: kaitsejõudude paraad toimub iga ilmaga

Tallinnas Vabaduse väljakul peeti neljapäeva hilisõhtul kaitsejõudude Vabariigi aastapäeva paraadi peaproovi, et pidupäevaks vääriliselt valmis olla.

Kaitseministeeriumi kommunikatsioonijuht kolonel Peeter Tali ütles peaproovi ajal "Aktuaalsele kaamerale", et suuremaid muudatusi on tänavu mitmeid: esimest korda osalevad paraadil ka liitlaste tankid ning paraadi juhataval Riho Terrasel on uus auaste - kindral. Möödunud aastal kandis ta veel tiitlit kindralleitnant.

Küsimusele, ega mõnel sõjaväelasel vanast harjumusest presidendi tiitel sassi lähe ehk kas kõigil tuleb "proua president" juba vabalt välja, vastas Tali resoluutselt: "Nalja teete või? Sõjaväes on kord ja distsipliin ja treening. Paraadiks on harjutatud päevi ja nädalaid, mingit sellist möödalaskmist ei saa lihtsalt olla. Suht kohatu küsimus ausalt öeldes."

Peeter Tali kinnitas, et paraad toimub kindlalt iga ilmaga, sest pole olemas halba ilma, vaid üksnes kehv varustus, kuid Eesti kaitseväe varustus on aasta-aastalt paremaks läinud. Samas avaldas Tali lootust, et ilm tuleb hea.