5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/Fotor)

Siin on valik tänahommikustest ERR-i raadio- ja teleuudistest!



Kaitsevägi valmistub paraadiks, Tallinnas hakkavad kehtima liikluspiirangud

Vabariigi aastapäeva paraadil osalevad 1. ja 2. jalaväebrigaadi sõidukite kolonnid alustasid hommikul Tapalt liikumist Tallinna suunas.

Ühes kolonnis on kokku kuni 12 sõidukit ning need liiguvad maanteel kiirusega kuni 70 kilomeetrit tunnis. Võrus paikneva 2. jalaväebrigaadi üksuste esimene 11 veoautost koosnev kolonn alustas liikumist kell 7 hommikul.

Eesti Vabariigi aastapäeva paraad peetakse Tallinnas homme kell 12, paraadi peaproov on Vabaduse väljakul täna õhtul kell 9. Sel ajal on liiklus piiratud Kaarli ja Mere puiesteel, Pärnu maanteel ja Georg Otsa tänaval.

Valitsus arutab kuusikute raievanust alandavat eelnõud

Kuusikute raievanust alandava ja laanemetsade kaitset puudutava metsaseaduse muudatused jõuvad valitsuse istungile. Seaduseelnõu peaks muutma metsaomaniku jaoks metsade majandamisotsuste tegemise selgemaks ning vähendama bürokraatiat.

Metsaseaduse olulisemate muudatustena oleks kavas alandada viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust ja soodustada lageraiete alternatiivide kasutamist. Selleks leevendataks nendele seatud piiranguid.

Praegu kehtivad reeglid nendel raieliikidel ei aita kaasa metsa efektiivsele uuendamisele. Seadusega alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani.

Praegu peab raiutavate kuusikute keskmine vanus olema vähemalt 80 aastat. 80-aastase viljakate alade metsa kvaliteet on eelnõu seletuskirja järgi aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab keskkonnaministeeriumi andmetel umbes 4200 hektarit metsamaad, millest 3000 hektarit on riigimets.

Eesti metsade elurikkuse kaitseks tagataks vastukaaluks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 hektari ulatuses.

USA sisejulgeolekuminister täpsutas immigrantide väljasaatmise detaile

USA sisejulgeolekuminister John Kelly pehmendas pisut teadet dokumentideta immigrantide massilisest väljasaatmisest.

Ta ütles Guatemaalas visiidil käies, et seadusi tuleb järgida ja väljasaatmine puudutab eelkõige kriminaalse taustaga isikuid. Kelly rõhutas, et kui keegi kinni võetakse, siis on edasine siiski kohtu otsustada.

Teisipäeval avalikustas sisejulgeolekuministeerium kava, millega USA migratsiooniametnikel ja piirivalvuritel on lihtsam vähimagi süüteokahtluse korral inimene riigist välja saata.

MKM hakkab toetama tootmise digitaliseerimist

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) on välja töötamisel investeeringumeede, mille eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid oma tootmist digitaliseerima.

Läbi automatiseeritumate terviklahenduste soovib riik panustada Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvu. Meetme eelarve on ligi 13 miljonit eurot, mis saadakse Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused vahendite jaotamisest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on välja töötamisel investeeringumeede, mille eesmärgiks on motiveerida ettevõtjaid oma tootmist digitaliseerima. Läbi automatiseeritumate terviklahenduste soovib riik panustada Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasvu. Meetme eelarve on ligi 13 miljonit eurot, mis saadakse Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused vahendite jaotamisest

Enics Eesti juht, Jaanus Aal näeb meedet positiivse arenguna, sest paratamatult tuleb tootmist automatiseerida. Samas sõnab Aal, et suured tööstusettevõtted lähtuvad oma tootmise digitaliseerimisel siiski konkurentsidest ja turul toimuvast, mitte riigipoolsest toest. Samas nendib minister Palo, et antud meede polegi suurettevõtetele mõeldud.

Budapest loobus 2024. aasta olümpialinna kandidatuurist

Budapest loobus kandideerimisest 2024 aasta olümpiamängude korraldajaks. Nüüd jääb kandidaate vaid kaks: Los Angeles ja Pariis, sest ka Boston, Hamburg ja Rooma on oma kandidatuuri tagasi võtnud.

Ungari valitsuse teatel on varasem üksmeel murenenud ja opositsiooniparteid on olümpiaidee toetamisest loobunud.

Ungarlased kogusid ligi veerand miljonit allkirja petitsioonile, milles nõudsid kohaliku rahvahääletuse korraldamist, et inimesed saaksid Budapesti olümpialinnaks kandideerimise asjus oma sõna öelda.

Referendumit nõudnud liikumise Momentum juht Andras Fekete-Gyor nentis, et olümpia on suurepärane asi ning Ungari võiks korraldada mängud 2036. aastal. "Me peame praegu kasutama raha teistel eesmärkidel: koolide nüüdisajastamiseks, haiglate arendamiseks, miljonite inimeste vaesusest

välja toomiseks ning taristu rajamiseks maapiirkondades," rääkis Momentumi juht.

Tänane ilm

Täna on pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi, sekka ka vihma. Pärastlõunal lähevad sajuhood järk-järgult üle lumeks. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Lõuna- ja edelatuul pöördub läände, saartel loodesse ja tugevneb 6-11, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C, pärastlõunal hakkab lääne poolt alates langema.