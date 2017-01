Lobjakas: Pevkuri jaoks on tegemist ühe lahingu võitmisega, sõda läheb edasi

(Foto: kaader videost)

"Pevkuri jaoks on tegemist ühe lahingu võitmisega, sõda läheb edasi. Pevkuri esimene ja kõige suurem test või katse on see, mida ta hakkab peale partei personalipoliitikaga," tõdes Lõbjakas.

Lobjaka sõnul on esimehe valimistel kaotanud Kristen Michal Pevkuri probleem ja küsimus on selles, kas Michal jääb partei de facto esimeheks nagu ta oli seda Taavi Rõivase interregnumi ajal ning teine küsimus on Reimo Nebokat, kes on partei peasekretär ning kes on samuti pärit partei nn tagatoast.

"Kui Hanno Pevkur saab läbi selle Gordioni sõlme läbiraiumisega või selle Augeiase talli puhastamisega, siis võib öelda, et ta on Reformierakonna tegelik liider ja võib minna vastu kohalikele valimistele ja riigikogu valimistele suveräänse partei poliitika kujundajana dialoogis teiste partei juhtide ja realiikmetega nagu ta on lubanud," märkis Lobjakas.

Saatejuht Andrus Karnau sõnul olid laupäeval toimunud Reformierakonna esimehe valimised ääretult populaarsed eriti kui vaadata e-valimiste aktiivsust. "Sajad parteiliikmed ärkasid eelmise aasta lõpus ja maksid ära liikmemaksu, et saada õigust osaleda esimehe valimistel. Kõik see näitab seda, et erakonna liikmete huvi nende valimiste vastu oli suur ja see on ka mõistetav - üle hulga aja oli õhus konflikt, kahe mehe võitlus esimehe koha pärast ja nagu me näeme, siis üllatusena paljudele võitis ikkagi Hanno Pevkur," tõdes Karnau.

Karnau sõnul oli enamike reformierakondlaste hinnangul vaja muutusi ja nendel valimistel oli nende muutuste kehastajaks Hanno Pevkur.

"Pevkuri leer loodab suuri muutusi, olukord on lootusrikas ja ärevus, et Eesti ühes suuremas erakonnas võiks midagi muutuda on õhus olemas," leidis Karnau.

Lobjaka sõnul on võti ikkagi personalipoliitikas ja selles, kas de jure Reformierakonna liidriks tõusnud Hanno Pevkur suudab ennast kehtestada ka de facto.