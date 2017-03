Statistikaameti andmetel oli Eestis sooline palgalõhe 2015. aastal 22 protsenti, mis tähendab, et naiste tunnitasu oli ligi viiendiku väiksem kui meestel. Statistikaamet teatas kolmapäeval oma blogis, et otsis naistepäeva puhul välja need ametialad, kus naised teenivad sama ametiala meestest rohkem.