Ülikoolid tahavad välistudengite viisateema kohta rohkem andmeid

TTÜ on välistudengite seas populaarseim Eesti ülikool Postimees/Scanpix

HITSA sisseastumise infosüsteemi (SAIS) projektijuht Kati Liik toob politsei- ja piirivalveametile (PPA) saadetud kirjas esile, et välismaalased astuvad Eesti ülikoolidesse välismaalaste vastuvõtu infosüsteemi kaudu (VVIS) ning SAIS-i ja VVIS-i vahel toimib x-tee teenus, mille abil saadetakse vastuvõetud välismaalaste info SAIS-i, sealt edasi aga erinevatesse õppeinfosüsteemidesse.

"Kui välismaalane on oma õppimatuleku VVIS-is kinnitanud, edastab ülikool nimekirjad e-kirjaga välisministeeriumisse palvega edastada info Eesti saatkondadele ja esindustele üle maailma. Pärast seda aga puudub ülikoolidel ülevaade, kui paljud vastuvõetutest alustavad viisa ja elamisloa taotlemist. Ülikoolid hoiavad küll oma kandidaatidega kontakti selle info saamise eesmärgil, kuid see on väga ajakulukas ning lihtsam oleks infot jälgida infosüsteemis," märkis Liik.

Tema sõnul puudub ülikoolidel ülevaade isikutest, kellele on viisa väljastatud, kuid kes õppetööle ei ilmu. "Elamisloa saanute kohta saab ülikool teate, kuid viisa saanute ja taotlenute osas ülikool infot ei saa. Samas on ülikoolil kohustus teavitada kas välisministeeriumit või politsei- ja piirivalveametit, kui isik on saanud riiki sisenemiseks loa, aga isik ülikooli ei jõua või katkestab õpingud. Tehakse seda e-kirjade teel. PPA teavitab ülikooli elamisloa saamisest samuti e-maili teel. Isikud, kes saavad viisa, aga õppetööle ei asu, ülikoolil teada ei ole," kirjeldab Liik probleemi olemust.

Tema sõnul on olukorra lahendamiseks ülikoolide jaoks on olulised mõlemad aspektid - esiteks saada teada isikutest, kes on viisa taotluse sisse andnud ja kes on viisa kätte saanud, ning teiseks saada teada isikutest, kes on elamisloa taotluse sisse andnud.

Nii pärib Liik PPA-lt, millisest registrist oleks võimalik sellist infot kätte saada, et koolid saaksid viisa ja elamisloa infot liidese abil oma süsteemis, näiteks SAIS-s jälgida ja ka kooli poolt infot saata vastuvõetud välismaalaste kohta.