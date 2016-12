Kaljulaid: austan traditsiooni kaasata kirikut oma tegemistesse ja mõistan ka soovi seda mitte teha

President Kersti Kaljulaid ütles, et austab inimeste soovi ja traditsiooni kaasata kirikut oma igapäevastesse tegemistesse, samuti nagu ta mõistab ka soovi seda mitte teha.

President Kaljulaid kirjutas oma Facebooki lehel, et osales laupäeval koos sidepataljoni ja vahipataljoni ajateenijatega kaitseväe kalmistu kabelis jõulumõtisklusel. "Kui mind kutsutakse, sest korraldajad on nii soovinud, siis loomulikult ma lähen. Täna on üks sellistest päevadest," kirjutas ta.

Kaljulaid lisas, et tema hinnangul ei ole oluline, kes mida usub, vaid maailmapiltide ja tunnetuste paljusus.

"Olen seda varemgi öelnud: ma austan inimeste usuvabadust. Saan väga hästi aru, kui olulised on jõulud kristlaste jaoks. Ja mitte ainult kristlaste - ka paljude teiste eestimaalaste jaoks, kelle suhe religiooniga muul ajal palju tagasihoidlikum on. Ma pean lugu tööst, mida kogudused teevad ühiskonna nõrgemate abistamiseks. Ja ma austan soovi ja traditsiooni kaasata kirikut oma igapäevastesse tegemistesse, nii nagu on mulle arusaadav ka soov seda mitte teha. Nii jõulu- kui ka muul ajal," kirjutas president.

Varem ütles Kaljulaid Facebooki postituses, et tema peamine jõulusoov on, et kõik saaks sel ajal olla oma lähedastega.

"Veeta üheskoos aega, teha asju, mis teile on olulised. Ka natuke puhata. Kuid alati on inimesi, kes selleks, et meie saaks rahuliku südamega pühi pidada, on neil päevil tööpostil. Neile kuulub minu siiras tänu. Kohtusin täna paljude selliste inimestega – Tallinna Lastehaiglas, Kaisteväes, EELK Tallinna Diakooniahaiglas. Aitäh teile!" kirjutas ta.