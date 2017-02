Eesti toetab Soome ja Rootsi ühinemist ühendekspeditsiooniväega

Soome sõdurid (Foto: Reuters/Scanpix)

"Eesti toetab Soome ja Rootsi võimalikku liitumist ühendekspeditsiooniväega, sest nii saaks sarnaselt mõtlevate riikide ring laiem ja sõjaline üksus tugevam," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Artur Jugaste BNS-ile.

"Ühendkuningriik on konsulteerinud Soome ja Rootsi liitumise eel aktiivselt Eesti ja teiste partnerriikidega," lisas ta.

"Ühendekspeditsioonivägi on Ühendkuningriigi juhitud üksus, mille eesmärk on olla valmis läbi viima kriisireguleerimis- ning sõjalisi operatsioone. Selle moodustasid koos Eestiga seitse riiki, keda seob ühine arusaam julgeolekust ja varasem hea sõjalise koostöö kogemus," lisas Jugaste.

Ta nentis, et NATO tööle ühendekspeditsioonivägi märkimisväärset mõju ei avalda, sest see on see ei ole seotud NATO struktuuridega ning seega ei mõjuta Soome ja Rootsi NATO-sse mittekuulumine ühendekspeditsiooniväe tööd. "Ühendekspeditsioonivägi on valmis toetama NATO operatsioone, kuid iga partnerriik saab oma osaluse ja panuse konkreetsesse operatsiooni otsustada iseseisvalt," lisas Jugaste.

Soome kaitseminister Jussi Niinistö pidas pühapäeval tõenäoliseks Soome ja Rootsi ühinemist Suurbritannia juhitava ühendekspeditsiooniväega (JEF).

"Näib, et oleme liitumas," ütles Niinistö, kelle sõnul on tegemist peamiselt kriisijuhtimisega tegeleva üksusega.

Ühendekspeditsiooniväkke kuuluvad lisaks Suurbritanniale NATO riigid Taani, Norra, Eesti, Läti, Leedu ja Holland. Niinistö ütles usutluses STT-le, et Ühendkuningriik on kutsunud kiirreageerimisüksusse ka Rootsit ja Soomet.

"See ei ole seotud NATO 5. artikliga. Tegemist on Suubritannia oma projektiga. Kui koostööd tegema hakatakse, tehakse osaluse kohta iga kord riiklik poliitiline otsus," rõhutas Niinistö. "Eesmärgiks on Soome kaitseväe sooritusvõime parandamine ja riigikaitse toetamine," lisas minister.

Niinistö kavatseb lähiajal tutvustada ettepanekut parlamendikomisjonidele. Tema sõnul tehakse otsus kevadel.

Asjast kirjutas laupäeval ajalehes Dagens Nyheter Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist. Sõjaline koostöö on osa kaitsekoostööd puudutavast raamleppest, mille Soome ja Rootsi mullu Suurbritanniaga allkirjastasid.