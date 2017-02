Tarand peab Talviku suhtes tehtud kohtuotsust mõistlikuks

Kaarel Tarand (Foto: uudised.err.ee)

"Mulle tundub see lahend mõistlik. Mulle tundub, et aina keerukam keelamine ja piirangute seadmine valimiskampaania elementidele avaliku ruumi kasutamisel ei ole mõistlik tee, mis suunas edasi minna," kommenteeris Tarand ERR-i uudisteportaalile.

Tarand märkis, et kui piirangute kaotamisel peaks tekkima sama olukord, mis 15 aastat tagasi, mil oli probleemiks niiöelda avaliku ruumi reostus poliitreklaamide poolt ja toimus poliitreklaamide võidujooks, siis oleks põhjust erakondade rahakasutust reguleerida. Samas hindas ta, et Eesti ühiskond on vahepeal saanud küpsemaks.

Küsimusele, kas Talviku poliitreklaami täiskleebitud auto ei kuulu linnaliikluses osaledes avalikku ruumi, Tarand selget vastust ei andnud. Tarand kommenteeris Talviku auto kaasust nii, et see, mida teeb inimene oma isikliku varaga, on tema enda otsustada.

"Talviku kaasus on pisike detail, aga tähenduslik. Selle ümber on üldisem probleem, et meie poliitilise elu reegeld peaksid olema korrastatud mitmekülgsemalt. Peaks leidma üldisema lahenduse, kas poliitilise välireklaami piirang on mõistlik või mitte ja miks just ühe konkreetse reklaamikanali piirang," sõnas Tarand.

Politsei kaalub kohtuotsuse vaidlustamist

Politsei- ja piirivalveametit kohtus esindanud Aare Hõbe ütles ERR.ee-le, et otsuse vaidlustamine on kaalumisel.

"Analüüsime esmalt kohtuotsust, peame nõu ka siseministeeriumiga ning seejärel otsustame, kas viia vaidlus edasi järgmisesse kohtuastmesse," märkis Hõbe.

Tallinna ringkonnakohus tühistas neljapäeval Vabaerakonna fraktsiooni liikmele Artur Talvikule poliitilise välireklaami keelu rikkumise eest politsei poolt tehtud ettekirjutuse. Kohtu hinnangul on poliitilise välireklaami keeld põhiseadusega vastuolus.

Kohus rahuldas Talvikut esindavate advokaatide Maria Pihlaku ja Kaido Künnapase apellatsioonkaebuse ja tühistas varasema halduskohtu otsuse, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ringkonnakohus tunnistas riigikogu valimise seaduse poliitilise välireklaami keelu põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kohus jättis selle kohaldamata osas, milles see keelab erakonna nimekirjas kandideerija poliitilise välireklaami aktiivse agitatsiooni ajal kandidaadi isiklikus kasutuses oleval sõiduautol.

"Põhiseadusega vastuolus väidetavalt oligi seesama auto peal olev kleebis - Artur Talviku nägu, nimi ja viide veebilehele. Ringkonnakohus on täna öelnud, et selline keeld ikkagi põhiseadusega vastuolus on ja oma autoga aktiivse valimiskampaania tegemise ajal tohib isik ringi sõita selliselt, et seal autol on ka tema nägu," selgitas advokaat Maria Pihlak "Aktuaalsele kaamerale". Ta rõhutas, et ringkonnakohtu otsus puudutab konkreetset olukorda, kus tegemist on isikliku sõiduautoga.