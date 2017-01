Vabaerakond loobus Krištafovitši parteist välja heitmisest

Jevgeni Krištafovitš. (Foto: Postimees/Scanpix)

Vabaerakonna juhatus arutas neljapäeval erakonna liiget Jevgeni Krištafovitšit puudutavat pöördumist ning otsustas, et kuigi Krištafovitši käitumine on väga vale, antakse talle veel üks võimalus.

Juhatus sedastas, et Jevgeni Krištafovitš on suhelnud oma erakonna liikmetega koosolekute ja kohtumiste asemel meedia kaudu ning teinud seda erakonda kahjustaval moel. Erakonna hinnangul on tema kriitika olnud enamasti asjatundmatu.

"Juhatuse liikmed mõistavad, et Jevgeni Krištafovitš ise ei saa või ei soovi sellest aru saada. Juhatus volitas temaga suhtlema Elo Lutsepa. Vabaerakonna liige peab oskama valida suhtlemisel ja ka oma eriarvamust väljendamisel viise, mis ei kahjusta erakonna mainet ning liikmete õigusi ja ootusi," teatas partei.

"Kui erakonna kahjustamine edaspidi ei lõpe, on Vabaerakonna juhatusel võimalus selle teema juurde tagasi pöörduda," lisas Vabaerakond.

Krištafovitši kritiseeris Vabaerakonda möödunud aasta lõpus nn katuserahade jagamisel ja muutus seetõttu erakonna juhtidele ebameeldivaks.

Krištafovitš märkis katuseraha jagamist kommenteerides: "Aastal 2015, kui paha Reformierakond näitas meie fraktsioonile keskmist sõrme katuseraha jagamisel, otsustas Vabaerakonna Isamaa tiib teha nägu, et ei tahagi seda raha, ehk mängida püha süütust üheksandal raseduskuul. /.../ Aasta on möödas, toetusprotsent on 10 punkti võrra madalam, Reformierakond enam ei sega ja ennäe imet: seesama [riigikogu liige Andres] Ammas juba nõuab Vabaerakonnale rohkem katuseraha oma sõpradele jagamiseks ning pahandab kesikutega, et uue koalitsiooniga ainult tühja 300 tuhat pappi saab."

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik on öelnud Postimehele, et mitu erakonna liiget on tema käitumisest tõsiselt ärritatud: "Eeldan, et kui liikmed selles asjas juhatuse poole pöörduvad, siis juhatus seda ka vastavalt kehtivale korrale menetleb ja otsuse langetab."

Samas pole Talvik ise erakonna liige.

Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on Krištafovitši käitumine ebameeldiv, kuid tema võimalikku parteist välja heitmist ei soostunud Herkel detsembris kommenteerima: "See on teema, mida erakonna esimees ei kommenteeri enne, kui see jõuab faasi, kui on vaja otsus teha."